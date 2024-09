DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Kurse in Tokio fallen weiter

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den ostasiatischen Börsen geht es am Donnerstag in meist engen Grenzen uneinheitlich zu. Sydney tendiert gut behauptet. Die Indizes folgen damit der Vorgabe der Wall Street, wo sich die Lage nach den schweren Verlusten am Dienstag ebenfalls stabilisiert hatte, wobei die Marktzinsen in Erwartung von Zinssenkungen weiter nachgaben. Die Märkte warteten nun auf den US-Arbeitsmarktbericht für August am Freitag, heißt es, und welche Signale er bezüglich der konjunkturellen Lage in den USA sende.

Am meisten tut sich in Tokio. Dort geht die Talfahrt nach dem 4,2-prozentigen Vortageseinbruch weiter. Der Nikkei-225 verliert 1,0 Prozent auf 36.680 Punkte. Gegenwind kommt vom weiter anziehenden Yen. Der Dollar fällt von 145,20 am frühen Mittwoch auf 143,81 Yen zurück. Das ist der höchste Yen-Stand seit Anfang Januar. Zum einen ist der Yen angesichts der jüngst fragilen Lage an den Börsen als sicherer Hafen gesucht, andererseits wird er davon gestützt, dass in den USA Zinssenkungen avisiert sind, während die japanische Notenbank Zinserhöhungen in den Raum gestellt hat.

Der Kospi in Südkorea liegt 0,3 Prozent zurück, nachdem er zunächst auf Erholungskurs war. Revidierte südkoreanische BIP-Daten für das zweite Quartal brachten keine Überraschung. Wie erwartet betrug das Wachstum auf Jahressicht 2,3 Prozent. In Hongkong geht es um ein halbes Prozent nach unten, Schanghai tendiert behauptet. An den chinesischen Aktienmärkten würden weiter die jüngsten insgesamt durchwachsen ausgefallenen Einkaufsmanagerdaten verarbeitet, heißt es im Handel. Das Analysehaus Nomura geht davon aus, dass sich das Verbrauchervertrauen in China aufgrund des anhaltenden Abschwungs im Immobiliensektor nach der Pandemie nur schwer erholen wird.

Unter den Einzelwerten sacken in Sydney Coronado Global Resources um über 16 Prozent ab. Das Unternehmen hat seinen Kohleproduktionsuausblick gesenkt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.965,10 +0,2% +4,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 36.680,06 -1,0% +15,6% 08:00 Kospi (Seoul) 2.573,70 -0,3% -3,1% 08:00 Schanghai-Comp. 2.785,38 +0,0% -6,4% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.376,86 -0,5% +3,5% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.445,69 +0,1% +7,4% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.668,84 -0,1% +15,3% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:22 % YTD EUR/USD 1,1075 -0,1% 1,1083 1,1058 +0,3% EUR/JPY 159,14 -0,0% 159,22 160,22 +2,3% EUR/GBP 0,8426 -0,1% 0,8431 0,8433 -2,9% GBP/USD 1,3144 -0,0% 1,3147 1,3112 +3,3% USD/JPY 143,70 +0,0% 143,64 144,91 +2,0% USD/KRW 1.337,87 +0,2% 1.334,60 1.341,48 +3,1% USD/CNY 7,1036 -0,1% 7,1125 7,1220 +0,1% USD/CNH 7,1022 -0,1% 7,1126 7,1128 +2,0% USD/HKD 7,7945 -0,0% 7,7966 7,7970 -0,2% AUD/USD 0,6721 -0,0% 0,6724 0,6710 -1,3% NZD/USD 0,6199 -0,0% 0,6186 0,6183 -1,9% Bitcoin BTC/USD 57.152,15 -1,6% 58.088,70 56.513,85 +31,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,44 69,2 +0,3% +0,24 -2,2% Brent/ICE 72,95 72,70 +0,3% +0,25 -3,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.494,66 2.495,34 -0,0% -0,69 +21,0% Silber (Spot) 28,25 28,33 -0,3% -0,08 +18,8% Platin (Spot) 910,51 907,50 +0,3% +3,01 -8,2% Kupfer-Future 4,05 4,04 +0,3% +0,01 +2,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

September 05, 2024 00:41 ET (04:41 GMT)

