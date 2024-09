Emittent / Herausgeber: P&P Group / Schlagwort(e): Immobilien/Expansion

P&P Group mit weiterem Vertriebserfolg - Mehr als 200 Eigentumswohnungen auf dem Lagarde-Campus in Bamberg an Kapitalanleger und Selbstnutzer verkauft



05.09.2024 / 07:28 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bamberg/Fürth, 05.09.2024 - Bei der Quartiersentwicklung auf dem Lagarde-Campus in Bamberg hat die P&P Group den nächsten Meilenstein erreicht. Mehr als 200 der insgesamt 324 Eigentumswohnungen sind seit dem Vertriebsstart im vergangenen Jahr verkauft. "Die Immobilien auf dem Gelände der ehemaligen US-Kaserne überzeugen so viele Kapitalanleger und Selbstnutzer, dass wir auch in der herausfordernden Marktphase unsere Vertriebsziele erreichen", erläutert Christoph Langfritz, CIO der P&P Group: "Diese Mischung von zentraler Lage, hochwertigen Immobilien und innovativem Konzept gibt es innerhalb einer solch attraktiven Metropolregion selten." Christoph Langfritz betont, dass bei dem erfolgreichen Vertrieb von etwa zwei Drittel der Einheiten in kurzer Zeit das Festhalten an den hohen Standards für Bau und Lage eines Projektes eine wichtige Rolle spielen: "Auch in der Zeit extrem günstiger Zinsen und riesiger Nachfrage gab es keine Abstriche bei diesen Anforderungen an die Projektqualität. Das macht sich jetzt bezahlt. Unsere Kunden und Geschäftspartner schätzen diese Verlässlichkeit in unterschiedlichsten Marktlagen." In Bamberg errichtet die P&P Group die Sunshine Lofts in unterschiedlichsten Wohnungsgrößen, vom Ein-Zimmer-Apartment mit 21 Quadratmetern bis zur Familienunterkunft mit vier Zimmern und 97 Quadratmetern. "Das sorgt für eine gute Mischung, lebendige Vielfalt sowie einen Beitrag für Lebensqualität und Wertstabilität." Neben den Wohnungen wird es im Viertel Standorte privater Dienstleister sowie städtischer Behörden, medizinische Versorgung und Kultureinrichtungen geben. In die Projektentwicklung der P&P Group auf dem Lagarde-Campus ziehen die neuen Bewohner bis Anfang 2026 schrittweise ein. Weil die Gebäude in einem Sanierungsgebiet liegen, wird für den Sanierungsanteil der Gebäude eine steuerliche Sonderabschreibung nach Paragraf 7h, 10f des Einkommensteuergesetzes gewährt. Neben Kapitalanlegern können auch Eigennutzer diesen Investmentvorteil nutzen. Das Quartier auf dem Lagarde-Campus hat Vorbildcharakter sowohl in Sachen Energie als auch bezüglich der Mobilität. So werden über die Kombination von Erdwärme, Abwassernutzung, Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlagen, Blockheizkraftwerk und fortschrittlichem Speicher-Management bis zu 80 Prozent der benötigten Energie direkt im Viertel erzeugt. Aufgrund zentral geplanter Parkhäuser und verkehrsberuhigter Zonen bleiben Fußgänger in vielen Bereichen zu bestimmten Zeiten unter sich. Das ermöglicht zusammen mit der Fahrrad-Präferenz sowie dem Sharing von E-Mobilität - inklusive E-Rollern und E-Lastenrädern - eine hohe Lebensqualität. für künftige Bewohner.

Über die P&P Group:

Die P&P Group entwickelt, revitalisiert und vermarktet seit knapp 30 Jahren Wohnbauprojekte und Gewerbeimmobilien. Bei einem Gesamt-Transaktionsvolumen von mehr als 3,3 Milliarden Euro und mit aktuell rund 130 Mitarbeitern deckt P&P als Initiator, Investor und Asset-Manager alle Bereiche der Wertschöpfungskette ab. Zu den Kernkompetenzen zählen die Neubauentwicklung sowie die Revitalisierung und Modernisierung erhaltenswerter Altbauten.



Ansprechpartner für Medien:

Manuel Fogadic

Isaak-Loewi-Straße 124

90763 Fürth

Telefon: +49 (0)911 - 766 06 145

Mail: m.fogadic@pp-group.com



Wolfgang Ludwig

Mathias-Brüggen-Straße 124

50829 Köln

Telefon: +49 (0)221 - 292 192 82

Mail: mail@ludwig-km.de





Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.