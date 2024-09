PTX Metals: Explorationsziel mit Potenzial auf 2,3 Mrd. Pfund Kupferäquivalent entwickelt

Anzeige / Werbung

Das Potenzial der W2-Liegenschaft von PTX Metals wird damit deutlich aufgezeigt.

Der kanadische Explorer PTX Metals (CSE: PTX, FSE: 9PX, WKN: A0MVNG) hatte zuletzt einmal mehr mit eindrucksvollen Bohrergebnissen bekannte (historisch nachgewiesene) Mineralisierung auf dem polymetallischen Projekt W2 bestätigt. Die Bohrungen waren zudem so konzipiert, dass sie das Erweiterungspotenzial des oberflächennahen Vererzungstrends auf der nahe des Ring of Fire gelegenen Liegenschaft aufzeigten.

Jetzt hat das Unternehmen von CEO Greg Ferron diese und weitere neuere sowie historische Bohrergebnisse für eine 3D- und Grubengehaltsmodellierung genutzt und so ein Explorationsziel für die Mineralisierung nahe der Oberfläche erstellt. Dieses kommt auf potenziell 59 bis 135 Mio. Tonnen mit durchschnittlichen Gehalten von 0,78% bis 1,03% Kupferäquivalent.

Bis zu 2,3 Mrd. Pfund enthaltenes Kupferäquivalent

Das würde zwischen 610.000 und 1,052 Mio. Tonnen bzw. 1,23 bis 2,3 Mrd. Pfund enthaltenes Kupferäquivalent bedeuten (bei einem Cut-off von 0,7% bzw. 0,5%)! Setzt man einen noch höheren Kupferäquivalentgehalt von über 0,9% an, liegt das Explorationsziel für die Oberflächenmineralisierung von W2 bei 31 Mio. Tonnen mit 1,25% Kupferäquivalent.

Insgesamt wurden mit Hilf des Explorationszielmodells fünf Vererzungszonen definiert: CA Zone 1, CA Zone 2, AP Main und zwei Satellitenzonen namens AP North und AP East. Diese verfügen zusammen über eine ausgedehnte Streichlänge von rund 7 Kilometern und liegen größtenteils wie gesagt nahe der Oberfläche (<150 Meter) - sind aber in die Tiefe offen. Wie PTX erläutert, wurden alle Bohrlochdaten in der GEOVIA GEMS-Datenbank zusammengeführt, die damit 98 Bohrlöcher mit 16.841 Metern umfasste, die von Inco, Aurora Platinum und PTX Metals stammen.



Zielzonen des Explorationsmodells; Quellle: PTX Metals Inc.

Die Highlights:

Erst vor Kurzem hat PTX die Zonen CA 1 und CA 2 übernommen. Laut dem Explorationszielmodell verfügen allein diese bereits über das Potenzial auf 24 Mio. Tonnen bei durchschnittlich 0,98% Kupferäquivalent und einem Cut-off von 0,7%. (Es wurde als nur Erz mit 0,7% Kupferäquivalent oder mehr berücksichtigt.

Dabei weist die CA Zone 2, südöstlich gelegen, den höchsten Gehalt von 1,42% Kupferäquivalent in 2 Mio. Tonnen auf. Hier liegt der Cut-off bei 0,9% Kupferäquivalent.

In der AP Main Zone hingegen, wurde ein höherer Anteil an Elementen der Platingruppe (PGEs) beobachtet. Hier besteht laut dem neuen Modell das Potenzial auf 20 Mio. Tonnen bei 1,25% Kupferäquivalent, wenn man eine Kupferäquivalent von über 0,9% für die Schätzung ansetzt.

Zudem bestehen auf die ganze W2-Liegenschaft verteilt zahlreiche weitere, noch nicht mit Bohrungen untersuchte Leiterstrukturen und auch die erste Phase der Bohrungen des Jahres 2024 hatte zuvor unbekannt Mineralisierungszonen mit hohen Mächtigkeiten entlang eines Streichens von 7 Kilometern auf der Liegenschaft entdeckt.

Jetzt, da das Explorationszielmodell vorliegt, stehen als nächstes vor allem Bestätigungsbohrungen dort an, wo Inco in der Vergangenheit in den CA-Zonen Bohrlöcher abgeteuft hatte. Hinzu kommen Bestimmungsbohrungen in der AP Zone sowie metallurgische Arbeiten und Aktivitäten in Bezug auf die Beziehung zu den umgebenden Gemeinden. Alles Aktivitäten, die das Zutrauen in das Potenzial der Lagerstätte stärken und das Projektrisiko beträchtlich reduzieren sollten.

"Wir sind sehr erfreut über die Ergebnisse dieser ersten Arbeiten, die die beträchtliche Größe des Projekts W2 und dessen Potenzial, ein bedeutendes Bergbauprojekt zu werden, aufzeigen", erklärte Greg Ferron, CEO und President von PTX Metals Inc. "Die gemeldeten Tonnagen und Gehalte profitierten wesentlich von den hochwertigen Bohrungen, die von Inco, Aurora Platinum und PTX durchgeführt wurden. Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass Bestätigungsbohrungen und fortgesetzte Explorationen die Vorkommen sowohl verbessern als auch erweitern werden."

Fazit: Ein Explorations- oder Explorationszielmodell ist im australischen Bergbausektor üblicher als in Kanada, aber unserer Meinung nach eine sehr hilfreiche Methode, um das Potenzial eines vielversprechenden Projekts wie W2 abzuschätzen. Anders ausgedrückt: Das, was PTX Metals heute veröffentlicht, ist eine interne Ressourcenberechnung, die nicht mit NI 43-101 konform ist - noch nicht. Der Grund dafür ist, dass PTX noch nicht über ausreichende Bohrergebnisse verfügt, die den 43-101-Standards entsprechen. Die Ergebnisse, die PTX nicht selbst gebohrt hat, stammen jedoch zu einem großen Teil aus Bohrungen von Inco, dem ehemals größten Bergbaukonzern Kanadas und größten Nickelproduzenten der Welt. Insofern können diese Bohrergebnisse als qualitativ hochwertiger angesehen werden als das, was viele Explorationsunternehmen heute produzieren… Sollte PTX Metals also in der Lage sein, seine Explorationsthese zu belegen bzw. das Explorationsmodell durch Bestätigungsbohrungen zu bestätigen, sollte der Markt spätestens dann anerkennen müssen, was für ein vielversprechendes Projekt das Unternehmen in W2 hat. Und wie bereits erwähnt, gibt es auf dem Grundstück noch eine Menge Strukturen, die noch nicht einmal durch Bohrungen getestet wurden!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der PTX Metals Inc. halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der PTX Metals Inc. zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien der PTX Metals Inc. beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen dem Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da PTX Metals Inc. die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

Enthaltene Werte: XD0002746952,XD0002876395,XD0002876429,XD0002058432,CA69380V1067