© Foto: picture alliance / Zoonar | Viktor Gladkov



Der US-Mobilfunkriese Verizon hat in der vergangenen Nacht zum 18. Mal in Folge seine Ausschüttungen erhöht. Die sowieso schon üppige Dividendenrendite steigt dadurch weiter.Der US-Telekomriese Verizon Communications hat in der Nacht zum Donnerstag seine Dividende erhöht, was die Aktie für einkommensorientierte Anleger noch attraktiver macht. Dadurch steigt die ohnehin schon beeindruckende Dividendenrendite des Unternehmens noch weiter. Mit einer Dividendenrendite von 6,4 Prozent war das Unternehmen schon davor Spitzenreiter im Dow-Jones-Index. Nach der Erhöhung klettert die implizite Rendite auf 6,53 Prozent und Verizon lässt die Konkurrenz weiter hinter sich. Verizon hat die Dividende in …