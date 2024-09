Peking (ots/PRNewswire) -Am 31. August 2024 fand in der Stadt Changsha des gleichnamigen Kreises in der zentralchinesischen Provinz Hunan eine Fachveranstaltung zum Thema grenzüberschreitender elektronischer Handel zur Entwicklung des Industriegürtels auf Kreisebene statt.An der Veranstaltung nahmen über 100 Vertreter von Unternehmen, Branchenverbänden, Dienstleistungsorganisationen sowie von Verbänden und Plattformen des elektronischen Handels teil.Während der Veranstaltung eröffnete der Kreis Changsha offiziell seine Exportbasis für Gebrauchtwagen. Die Hunan Used Car Circulation Association und fünf weitere relevante Unternehmen unterzeichneten gemeinsam eine strategische Vereinbarung, die den Aufbau charakteristischer Industriecluster für den Export von Autos und Autoteilen im Landkreis zum Ziel hat.Der Stützpunkt für den Gebrauchtwagenexport bietet Dienstleistungen aus einer Hand: Fahrzeugbeschaffung, Finanzierung der Lieferkette, Lizenzprüfung, Zollabfertigung, internationale Logistik, Lagerhaltung in Übersee, Kundendienst in Übersee, Fahrzeugversand, Bezahlung, Lieferung usw. In drei Jahren sollen 10.000 Fahrzeuge aus dem Kreis Changsha über den Exportstützpunkt exportiert werden, wobei der Wert des Außenhandels 2 Mrd. Yuan (ca. 280,8 Mio. US-Dollar) übersteigen soll.Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch ein Gründerzentrum für die digitale Überseeproduktion von Fahrzeugen und Autoteilen im Kreis Changsha ins Leben gerufen. Fünf Unternehmen unterzeichneten die ersten Kooperationsvereinbarungen. Unter Ausnutzung seiner Industrie- und Plattformvorteile will das Land die Globalisierung und Transformation seiner Automobilindustrie vorantreiben, unter anderem durch den Bau von grenzüberschreitenden E-Commerce-Industrieparks.Die Teilnehmenden der Fachveranstaltung tauschten ihre Erfahrungen aus verschiedenen Blickwinkeln aus, stellten die bequemen und effektiven Dienstleistungen von grenzüberschreitenden Plattformen des elektronischen Handels vor und klärten über allgemeine Fragen in Bezug auf Logistik, Talente und Finanzen auf. Neben der Veranstaltung wurden auch Exkursionen und Rundtischgespräche organisiert.Bislang hat der Kreis Changsha insgesamt 20 Frachtrouten eröffnet, wobei der grenzüberschreitende elektronische Handel vier Arten der Ein- und Ausfuhr umfasst. Zum Jahresende 2023 betrug das Volumen des grenzüberschreitenden E-Commerce-Imports und -Exports 17,72 Mrd. Yuan, was einem Anstieg von 21,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.In Zukunft wird der Kreis Changsha weiterhin Verbindungen zwischen seinen vorteilhaften Ressourcen im In- und Ausland herstellen und die Entwicklung von Clustern relevanter Unternehmen fördern, um die innovative Entwicklung des grenzüberschreitenden elektronischen Handels zu beschleunigen und die industrielle Entwicklung zu verbessern.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/341906.htmlView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-fachveranstaltung-zur-forderung-der-industriellen-entwicklung-durch-grenzuberschreitenden-elektronischen-handel-im-chinesischen-landkreis-changsha-302238983.htmlPressekontakt:Silvia Su,silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5857910