Stärkung der technischen Profitabilität und Marktposition

Die Helvetia Holding AG setzte ihren positiven Trend in 2024 fort, wie der jüngste Halbjahresbericht zeigt. Das Unternehmen erzielte in der ersten Hälfte des Jahres Underlying Earnings von 285,2 Millionen CHF, nahezu auf dem Niveau des Vorjahres. Trotz erhöhter Schadenslasten durch Naturkatastrophen in der Schweiz bleibt die Gruppe dank diversifizierter Geschäftsbasis und hervorragender Kapitalisierung mit einer geschätzten SST-Quote von rund 300 Prozent sehr widerstandsfähig. Besonders hervorzuheben ist die positive Entwicklung im Nicht-Lebengeschäft, welches ein währungsbereinigtes Wachstum von 6,4 Prozent verzeichnete, sowie die starken Ergebnisse im Fee-Geschäft, das durch Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Alterspflege in Spanien profitierte.

Neuer Leiter für Investor Relations ernannt

Die Helvetia Gruppe begrüßt Peter Eliot als neuen Leiter des Investor Relations Bereichs ab November. Eliot, derzeit verantwortlich für das Versicherungs-Research bei Kepler Cheuvreux, bringt 19 Jahre Erfahrung in den Bereichen Research und Finanzanalyse mit. Diese Expertise wird nun dazu beitragen, die Kommunikation und Beziehungspflege zu Investoren und Analysten weiter zu stärken. Der bisherige Leiter, Philipp Schüpbach, verlässt das Unternehmen nach neun Jahren erfolgreicher Tätigkeit. Helvetia fokussiert weiterhin auf profitable Geschäftsfelder und erwartet positive Ergebnisse aus den Maßnahmen zur Verbesserung der technischen Profitabilität.

