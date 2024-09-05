The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.09.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.09.2024
ISIN Name
DE000A1RQB86 HESSEN SCHA. S.1412
DE000HV2AST3 UC-HVB PF 2063
DE000NLB8D19 NORDLB IS.S.1803
XS0200320579 KRED.F.WIED.04/24 MTN LS
DE000NLB4QG2 NORDLB 23/24
DE000HLB4520 LB.HESS.THR.CARRARA03C/23
XS2346158822 ZHENRO PPTYS 21/24
US5263603004 LENZING AG UNSPON.ADR/1/4
USP8704LAB47 SIXSIGMA NETW. 18/25 REGS
US23636BBA61 DANSKE BK 21/25 MTN REGS
US89114TZE53 TORON.DOM.BK 21/24 MTN
DE000A2YN017 PROCRED. HOL 19/24
XS2050923825 BK PHILIP.IS 19/24 MTN
US02665WDD02 AM.HONDA FIN 19/24 MTN
US46625HJY71 JPMORGAN CHASE 14/24
US38141GYF52 GOLDM.S.GRP 21/24 FLR
US24422EVU09 JOHN DEERE C 21/24 MTN
USN30707AM05 ENEL F. INTL 19/24 MTN
DE000A1RQD19 HESSEN SCHA.20/24
US38141GYE87 GOLDM.S.GRP 21/24 FLR
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.09.2024
ISIN Name
DE000A1RQB86 HESSEN SCHA. S.1412
DE000HV2AST3 UC-HVB PF 2063
DE000NLB8D19 NORDLB IS.S.1803
XS0200320579 KRED.F.WIED.04/24 MTN LS
DE000NLB4QG2 NORDLB 23/24
DE000HLB4520 LB.HESS.THR.CARRARA03C/23
XS2346158822 ZHENRO PPTYS 21/24
US5263603004 LENZING AG UNSPON.ADR/1/4
USP8704LAB47 SIXSIGMA NETW. 18/25 REGS
US23636BBA61 DANSKE BK 21/25 MTN REGS
US89114TZE53 TORON.DOM.BK 21/24 MTN
DE000A2YN017 PROCRED. HOL 19/24
XS2050923825 BK PHILIP.IS 19/24 MTN
US02665WDD02 AM.HONDA FIN 19/24 MTN
US46625HJY71 JPMORGAN CHASE 14/24
US38141GYF52 GOLDM.S.GRP 21/24 FLR
US24422EVU09 JOHN DEERE C 21/24 MTN
USN30707AM05 ENEL F. INTL 19/24 MTN
DE000A1RQD19 HESSEN SCHA.20/24
US38141GYE87 GOLDM.S.GRP 21/24 FLR
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