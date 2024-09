London (ots/PRNewswire) -Rossum, ein führendes Unternehmen im Bereich der intelligenten Dokumentenverarbeitung, hat sein wegweisendes E-Rechnung-Plugin für Deutschland vorgestellt, das globale Unternehmen dabei unterstützt, sich nahtlos an das bevorstehende E-Rechnung-Mandat in Deutschland anzupassen. Diese innovative Lösung ermöglicht es Unternehmen, die mit deutschen Partnern zusammenarbeiten, die Compliance aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die betriebliche Kontinuität zu gewährleisten.Das neu eingeführte E-Rechnung-Plugin integriert sich nahtlos in Rossums bestehende Fähigkeiten zur Verarbeitung von PDF-Dokumenten und erweitert die Möglichkeiten der Plattform, umfassende und konforme Lösungen zur Dokumentenverarbeitung zu liefern.Rossums E-Rechnungs-Plugin für Deutschland ist ein weiterer Schritt in Richtung einer zukunftssicheren, einheitlichen und konformen AP-Lösung, die alle Rechnungsformate verarbeiten kann: von PDFs bis hin zu E-Rechnungen. Dies führt zu einer erhöhten Effizienz durch einfache Aufrechterhaltung der AP-Workflows unabhängig vom Dokumentenformat, zu einem reduzierten Risiko durch garantierte regulatorische Compliance und zu Skalierbarkeit, um sich an sich ändernde Geschäftsanforderungen anzupassen.Das vorkonfigurierte E-Rechnung-Plugin für Deutschland ermöglicht es Unternehmen, Rechnungen in standardisierten EN 16931-Formaten wie X-Rechnung und ZUGFeRD zu empfangen, zu verstehen und zu verarbeiten. Die Rechnungen werden dann automatisch in einem für Menschen lesbaren Format zur Überprüfung und zu Prüfzwecken angezeigt, wobei E-Rechnungsfehler automatisch erkannt und zur Validierung durch einen menschlichen Benutzer markiert werden können.Rossum verfügt zudem über einen zertifizierten PEPPOL-Zugangspunkt, der es deutschen Unternehmen ermöglicht, B2B-Rechnungen über das PEPPOL-Netzwerk zu empfangen."Unser neues E-Rechnungs-Plugin für Deutschland bietet einen umfassenden und flexiblen Ansatz für E-Rechnungen, eliminiert die Notwendigkeit mehrerer Anbieter in verschiedenen Ländern und gewährleistet einen reibungslosen Übergang zu diesen neuen Anforderungen für globale Unternehmen", kommentiert Tomas Gogar, CEO von Rossum. "Mit Rossum können Unternehmen alle Rechnungstypen auf einer einzigen, einheitlichen Plattform verarbeiten und die E-Rechnungsanforderungen jedes Landes nach Bedarf freischalten. Dies vereinfacht nicht nur die Abläufe, sondern bietet auch die Flexibilität, sich an sich ändernde Geschäftsanforderungen anzupassen."Auf die Einführung des E-Rechnungs-Plugins für Deutschland von Rossum wird die Einführung weiterer länderspezifischer Plugins folgen, die jeweils spezifische Dateiformate und Übertragungskanäle erfordern.Indem es die Lücke zwischen traditioneller Dokumentenbearbeitung und sich entwickelnden regulatorischen Anforderungen schließt, steht Rossums E-Rechnungs-Plugin für Deutschland als Zeugnis für das Engagement des Unternehmens für Innovation und Kundenerfolg angesichts sich verändernder globaler Geschäftslandschaften.Um mehr zu erfahren, nehmen Sie an Rossums bevorstehender Podiumsdiskussion am 5. September teil, bei der Branchenführer darüber sprechen, wie sich Unternehmen auf die kommenden Vorschriften vorbereiten können.Über Rossum Rossum ist führend in der intelligenten Dokumentenverarbeitung. Das Unternehmen bietet eine fortschrittliche Plattform zur Automatisierung von Transaktionsdokumenten für über 300 Großunternehmen weltweit, die das Dokumentenchaos zähmen wollen.Mit dem Fokus auf unübertroffene Produktivität und Genauigkeit transformiert Rossums KI-basierter, Cloud-nativer Ansatz Geschäftsprozesse von Anfang bis Ende, adressiert Risiken, verbessert Geschäftsbeziehungen und erschließt Echtzeit-strategische Erkenntnisse aus Transaktionsdaten. Das adaptive Design der Plattform integriert nahtlos menschliches Fachwissen und Technologie und bietet Unternehmen eine maßgeschneiderte Lösung für optimale Automatisierungsrendite. Entdecken Sie die Möglichkeiten auf rossum.aiLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1993078/4891691/Logo_dark_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rossum-stellt-sein-e-rechnung-plugin-fur-deutschland-vor-und-liefert-eine-einheitliche-und-konforme-ap-losung-302238340.htmlPressekontakt:Rami Deeb,Senior Field Marketing Manager,rami.deeb@rossum.aiOriginal-Content von: Rossum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172321/5857920