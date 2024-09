Berlin (ots/PRNewswire) -UBHome, ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Technologie, lädt Sie ein, unser innovatives Ökosystem auf der IFA 2024 in Deutschland zu erleben. UBHome hat lange Erfahrung in der Entwicklung von Verbraucherelektronik für zu Hause und ist stolz darauf, seine neuesten Entwicklungen und den bahnbrechenden M10 Rasenmähroboter zu präsentieren.Ein Erbe von Innovation und ExzellenzUBHome, eine bahnbrechende Kraft auf dem globalen Markt für Verbraucherelektronik, definiert mit seiner erfolgreichen UBPet-Produktreihe die Heimautomatisierung neu. Als Spezialist für innovative Lösungen für Haustierbesitzer haben die Produkte von UBHome in ganz Europa und den USA großen Anklang gefunden, insbesondere wegen ihrer nahtlosen Integration von Technologie in den Alltag.Seit seiner Gründung hat sich UBHome darauf konzentriert, eine harmonische Mischung aus Technologie und Wohnen zu schaffen. Das Produktangebot des Unternehmens, das sich auf die Pflege von Menschen, Haustieren und Außenbereichen erstreckt, soll Haushalten auf der ganzen Welt Komfort, Effizienz und Sicherheit bieten.UBPet: Ein Gütesiegel für herausragende Technologie in der HaustierpflegeEiner der erfolgreichsten Geschäftsbereiche von UBHome, UBPet, ist zum Synonym für Qualität und Innovation in der Haustierbranche geworden. Produkte wie der UBPet V10, ein leistungsstarker 22.000-Pa-Saugroboter, der so stark wie ein kabelloser Stabstaubsauger und auf die Reinigung von Tierhaaren spezialisiert ist, wurden besonders gut aufgenommen, da er sich den besonderen Herausforderungen von Haustierbesitzern stellt, wie z. B. dem Umgang mit Tierhaaren auf Teppichen. Dieses Produkt hat den Ruf von UBHome als führendes Unternehmen für haustierfreundliche Technologien gefestigt.Wir stellen den M10 Rasenmähroboter vor: Die Zukunft der Outdoor-AutomatisierungAufbauend auf dem Erfolg der UBPet-Linie erweitert UBHome nun sein Ökosystem mit der bevorstehenden Einführung des M10 Rasenmähroboters um die Pflege von Außenbereichen. Dieses neue Produkt verkörpert das Commitment von UBHome zur Entwicklung intelligenter, benutzerfreundlicher Technologie. Der M10 ist mit einer RTK+Visual-Fusion-Lösung ausgestattet, die keine Installation von Begrenzungskabeln erfordert und eine Mähgenauigkeit von 1-2 Zentimetern bietet. Dank der LoRa-Kommunikationstechnologie verfügt der M10 über eine hohe Wanddurchdringungsfähigkeit und bietet eine Kommunikationsreichweite von bis zu 210 Metern, wodurch eine Fläche von rund 138.000 Quadratmetern effektiv abgedeckt werden kann.Der M10 Rasenmähroboter soll auf der renommierten IFA 2024 in Berlin vorgestellt werden und wird ab Ende September 2024 auf Kickstarter vorbestellbar sein. Besucher der IFA sind eingeladen, am Stand von UBHome aus erster Hand zu erfahren, wie der M10 und andere Produkte die Landschaft der Hausautomation umgestalten.Erleben Sie die Zukunft auf der IFA 2024Wir laden Sie ein, unseren Stand auf der IFA 2024 zu besuchen, um die Zukunft der Smart Home-Technologie aus erster Hand zu erfahren. Entdecken Sie, wie das Ökosystem der Produkte von UBHome harmonisch zusammenarbeitet, um eine vernetzte und effiziente Wohnumgebung zu schaffen. Lernen Sie den M10 Rasenmäherroboter kennen und entdecken Sie die gesamte Produktpalette von UBPet, die neue Standards auf dem Markt setzt.Werden Sie Mitglied der UBHome-FamilieDas Engagement von UBHome für Innovation und Kundenzufriedenheit ist der Kern unseres Handelns. Ganz gleich, ob Sie technikbegeistert sind, ein Haustier besitzen oder einfach nur auf der Suche nach intelligenteren Möglichkeiten sind, Ihr Zuhause zu verschönern - UBHome hat für alle etwas zu bieten.Weitere Informationen über UBHome und unsere Präsenz auf der IFA 2024 finden Sie unter https://ubpet.ubtrobot.com. Wir freuen uns darauf, Sie an unserem Stand H1.2-111, Halle 1, 2. Stock, begrüßen zu dürfen und Ihnen die Zukunft der Hausautomation zu zeigen.mbu-sales@ubtrobot.comKontakt:UBHome Teammbu-sales@ubtrobot.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2497085/2024_IFA_Booth__H1_2_111__Hall_1__Second_Floor.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/besuchen-sie-ubhome-auf-der-ifa-2024-und-entdecken-sie-unser-preisgekrontes-okosystem-und-den-kommenden-m10-rasenmahroboter-302239019.htmlOriginal-Content von: UBTECH ROBOTICS CORP LTD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176108/5857915