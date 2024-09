München (ots) -Der Begriff "Profiling" ist den meisten Menschen aus der Strafverfolgung oder dem Personalwesen bekannt. Es handelt sich hierbei um hochspezialisierte Methoden der psychologischen und verhaltensbezogenen Analyse, die wertvolle Einblicke in die unbewussten Mechanismen des menschlichen Verhaltens ermöglichen. Traditionell werden dafür systematische Beobachtungen, Befragungen und psychometrische Tests eingesetzt. Doch in einer Welt, die sich immer schneller dreht, stellt sich die Frage: Geht das nicht auch schneller und effizienter? Die Antwort ist ein klares JA.Angelika Sauer, eine der führenden Profilerinnen der neuen Generation, verfolgt einen revolutionären Ansatz, der es ihr ermöglicht, tiefenpsychologische Motive und Verhaltensweisen von Menschen auf einen Blick zu entschlüsseln. Ihre Fähigkeit, Muster zu erkennen, die das Verhalten unbewusst, aber kontinuierlich beeinflussen, erlaubt es ihr, Personen präzise zu verstehen und zu leiten. Dieses Wissen, das bisher primär in Elitekreisen Anwendung fand, wird nun breiter zugänglich gemacht und verspricht eine neue Ära in der Welt der Menschenkenntnis.Tiefe, präzise Einblicke ins UnterbewusstseinDie Methode von Angelika Sauer verwendete ist ein absoluter Shortcut zum Unterbewusstsein. Sie erkennt unbewusste Prozesse in kürzester Zeit, ganz ohne die Notwendigkeit von langwierigen Verhaltensanalysen, Interviews oder Tests. Was auf den ersten Blick zu gut klingt, um wahr zu sein, bietet in der Praxis einen ungeahnten Mehrwert - insbesondere für die Geschäftswelt.Durch das tiefere Verständnis der psychologischen Strukturen können Unternehmen gezielte Maßnahmen zur Kundenbindung und -gewinnung ergreifen sowie ihre Mitarbeiter effektiver führen. Angelika Sauer zeigt auf, welche unbewussten Bedürfnisse die Motivation und Effizienz von Mitarbeitern beeinflussen. Ihre Einblicke eröffnen Unternehmen die Möglichkeit, nicht nur auf die oberflächlichen Bedürfnisse ihrer Kunden und Mitarbeiter einzugehen, sondern auch tiefere, oft verborgene Motive zu erkennen und zu adressieren.Begründer der Profiling-Methode ist David Laurin Rathmer, der nach langer psychologischer Forschung herausarbeiten konnte, wie ein Jeder die Beweggründe und Abwehrmechanismen seines Gegenübers binnen Sekunden aus dem Gesicht des Menschen herauslesen kann. Er bringt seine RP-Methode heutzutage ausgewählten Individuen bei, um zwischenmenschliche Probleme sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Rahmen zu lösen und ist mit seiner Expertise der Weiterentwicklung von Europa behilflich, indem er als Senator des Europäischen Wirtschaftssenats e.V. die Politik berät.Ein Quantensprung für die GeschäftsweltFür die Geschäftswelt bedeutet dies ein Quantensprung in der Art und Weise, wie Menschen geführt und Prozesse optimiert werden können. Führungskräfte erhalten Werkzeuge an die Hand, die es ihnen ermöglichen, das Verhalten ihrer Mitarbeiter besser zu verstehen und so gezielte Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz und Zufriedenheit zu ergreifen. Gleichzeitig eröffnet sich eine völlig neue Dimension der Kundeninteraktion: Unternehmen können Kundenbedürfnisse nicht nur schneller und genauer erkennen, sondern auch passgenaue Lösungen anbieten, die weit über das bisher Mögliche hinausgehen. Ein weiteres Anwendungsgebiet findet sich in der Teamdynamik und dem Konfliktmanagement. Innerbetriebliche Konflikte und schlechte Teamdynamiken können das Arbeitsklima erheblich beeinträchtigen. Durch Profiling können die Ursachen dieser Konflikte aufgedeckt und nachhaltige Lösungen entwickelt werden."In der Wirtschaft, in der Zeit und Präzision entscheidende Erfolgsfaktoren sind, bietet Angelika Sauer eine einzigartige Möglichkeit, tiefenpsychologische Einblicke in kürzester Zeit zu gewinnen. Dies ist nicht nur ein Gewinn für den Mittelstand, sondern für alle, die mehr über die Beweggründe menschlichen Verhaltens erfahren möchten. Um auch Unternehmerinnen und Unternehmern diese Möglichkeit zugänglich zu machen, haben wir Frau Sauer in unseren Experten- und Kompetenzkreis aufgenommen und sie als TOP EXPERTE 2024 ausgezeichnet." - so Stefan Bronder, Vorstand der BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland.Über Angelika Sauer:In ihrer beruflichen Laufbahn im Finanzmarketing hat sich Angelika Sauer zunächst auf Kundenbetreuung und Kommunikation spezialisiert und war u.a. acht Jahre für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC tätig. Auf ihrem zweiten Berufsweg als Gesundheitscoach wuchs ihr Interesse an den wahren Motiven menschlichen Verhaltens. Durch ihre kontinuierliche Weiterentwicklung als zertifizierte Profilerin wurde sie letztlich eine der führenden Expertinnen in diesem Bereich.Über die BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland:Die BVMID setzt sich für die Stärkung wirtschaftlicher, sozialer sowie politischer Interessen mittelständischer Unternehmen ein. Mit einem Netzwerk aus Experten, Partnern und Entscheidungsträgern, bringt die BVMID Menschen unterschiedlicher Branchen zusammen. Darüber hinaus pflegt die BVMID Beziehungen zu Politik, Bildungsträgern und Medien, um den Mittelstand krisenfest für die Zukunft aufzustellen.