Schlechte Performance und Indexausschluss

Die Aktien der Deutsche Post AG (zukünftig DHL Group) mussten in den letzten Monaten starke Verluste hinnehmen. Gestern wurde bekanntgegeben, dass die Aktie des Bonner Logistikunternehmens ab dem 23. September aus dem Stoxx Europe 50-Index entfernt wird. Dieser Schritt folgt einer anhaltend schwachen Performance des Titels. Ebenso wird der britische Konsumgüterkonzern Reckitt aus dem Index ausgeschlossen. Die Aktie der Deutsche Post fiel gestern im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 39,22 EUR und erreichte zwischenzeitlich ein Tief von 38,74 EUR. Trotz eines Anstiegs bis auf 47,03 EUR im Dezember 2023, bleibt die Aktie aktuell 16,61 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch.

Anlegerstimmung und Zukunftsaussichten

Neben der sinkenden Aktienkursentwicklung hat die Deutsche Post auch auf operativer Ebene zu kämpfen. Auf der letzten Finanzkonferenz meldete das Unternehmen für das am 30. Juni 2024 endende Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,64 EUR, deutlich niedriger als die 0,82 EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Umsatz stieg minimal auf 20,64 Milliarden EUR an. Analysten geben für das laufende Jahr ein Kursziel von 41,49 EUR an und erwarten eine Dividendensteigerung auf 1,86 EUR. Ob diese Prognosen ausreichen, um das Vertrauen der Anleger zu stärken, bleibt abzuwarten. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung am 5. November 2024 erwartet.

