Der Spezialmakler für Cyber- und Financial-Lines-Versicherungen Finlex hat Matthias Lange zum 01.09.2024 zum Leiter für Vertrieb und Key Account Management bestellt. In der neu geschaffenen Position soll der 47-Jährige das Vertriebsteam weiter ausbauen und sich intensiv um größere Maklerpartner kümmern. Seit Anfang September ist Matthias Lange neuer Head of Sales & Key Account Management (KAM) bei Finlex. Der 47-Jährige soll eine zentrale Rolle in der neu organisierten Struktur des Spezialmaklers ...

