Enapter AG erhält bislang größten Einzelauftrag aus Europa



05.09.2024

Enapter AG erhält bislang größten Einzelauftrag aus Europa

? Größter Einzelauftrag aus Europa: Bestellung von 4 Megawatt-Elektrolyseuren von Renco SpA

? Gesamtauftragsvolumen im oberen siebenstelligen Euro-Bereich

? Bestellung von 1 Megawatt-Elektrolyseur von FMC s.r.l.

? Einsatz der Elektrolyseure in "Hydrogen Valleys" Projekte in Italien

Hamburg, 05. September 2024. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) erhält den bislang größten Einzelauftrag aus Europa. Das Unternehmen Opificio Idrogeno Marche (OIM), eine Beteiligungsgesellschaft der Renco und Pollarini Gruppe, hat eine Bestellung über vier AEM-Multicore Elektrolyseure mit einer Gesamtkapazität von 4 MW platziert. Renco ist ein führender Industriedienstleister in Italien und bietet unter anderem Ingenieur- und Baudienstleistungen für die Bereiche Öl, Gas, Erneuerbare Energien und zivile Infrastruktur an. Die Pollarini-Gruppe ist auf die Geflügelzucht spezialisiert, expandiert seit Jahren im Immobilienbereich und konzentriert sich nun auf private Investitionen in erneuerbare Energien. Die Bestellung von OIM stellt die bislang größte Einzelbestellung für Enapter in Europa dar und ist für die Region Marken in Ostitalien gedacht, in der derzeit eines von insgesamt 52 staatlich geförderten "Hydrogen Valleys" entsteht. Im Rahmen dessen sind unter anderem der Bau einer Wasserstoffproduktionsanlage, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll, sowie einer Wasserstofftankstelle vorgesehen. Der mit den Elektrolyseuren von Enapter hergestellte grüne Wasserstoff soll primär zur Betankung von Fahrzeugen verwendet werden.

Darüber hinaus wird Enapter einen weiteren Megawatt-Elektrolyseur an das italienische Energieunternehmen FMC s.r.l. aus der Region Montefusco liefern. FMC produziert u.a. Photovoltaikmodule und wird den AEM Nexus nutzen, um eine Wasserstoffproduktionsanlage im Industriegebiet von Pianodardine in der Stadt Avellino zu errichten. Der mit Solarstrom erzeugte Wasserstoff soll für industrielle Zwecke vertrieben werden. Das Gebiet ist Teil der sechs "Hydrogen Valleys", die von der Region Kampanien durch die PNRR-Maßnahme finanziert werden. In der zweiten Phase plant das Unternehmen, eine Tankstelle zu errichten, die über eine Pipeline direkt mit der Wasserstoffproduktionsanlage verbunden ist und an die Produktionsstätte von FMC anschließt.

Die beiden Vertragsabschlüsse haben einen Gesamtauftragswert im oberen siebenstelligen Euro-Bereich. Diese Geräte werden 2025 ausgeliefert.

Im Rahmen der staatlich geförderten Hydrogen-Valleys-Initiative der italienischen Regierung zum Ausbau von regionalen Wasserstoffclustern hat Enapter nunmehr verbindliche Vertragsabschlüsse mit einem Volumen von insgesamt 11,5 MW realisiert. Die Gesellschaft geht davon aus, dass weitere Bestellung im Kontext dieses staatlichen Aufbauplanes folgen werden.

Jürgen Laakmann, CEO von Enapter: "Italien übernimmt mit der Schaffung der ‚Hydrogen Valleys' im ganzen Land Vorbildcharakter für Europa und schafft es so weitere Wasserstoffprojekte anzustoßen. Wir freuen uns sehr, dass sich eine Vielzahl an Kunden in Italien im Zuge dessen für unsere Elektrolyseure entschieden haben und damit unsere Produkte ihren Beitrag für eine saubere Industrie, Wirtschaft und Umwelt in Italien leisten dürfen."

Über Enapter

Enapter ist der Marktführer im Bereich der AEM-Elektrolyseure - innovativen Geräten, die grünen Wasserstoff erzeugen. Die vom Unternehmen patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine einzigartige Baukastenweise einen maximalen Ertrag aus schwankenden erneuerbaren Energien wie Solar und Wind und damit eine hocheffiziente Produktion von grünem Wasserstoff. Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei über 360 Kunden in mehr als 55 Ländern in den Bereichen Energiespeicherung, Industrieanwendungen, Betankung, Power-to-X und Forschung im Einsatz. Die Enapter-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland sowie einen Forschungs- und Produktionsstandort in Italien.

Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.

