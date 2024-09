Neue Standards für die Projektor industrie: beeindruckende Helligkeit, hervorragender Kontrast und exzellente Farbwiedergabe - alles in einem Gerät

BERLIN, Sept. 05, 2024, ein Vorreiter auf dem Gebiet der optischen Technologie, wird auf der IFA 2024 in Berlin seine eigens entwickelte MALC (Microstructure Adaptive Laser Control) 2.0 Triple Laser Optics vorstellen. Diese Innovation ermöglicht gleichzeitig eine hohe Helligkeit, maximalen Kontrast und lebendige Farben und wird die Industrie der Laserprojektion revolutionieren.



Die Lasertechnologie ist bekannt für ihre unübertroffene Helligkeit und Farbwiedergabe im Vergleich zu LED- und lampenbasierten Systemen. Allerdings war der Kompromiss zwischen Helligkeit, Kontrast und Farbe eine große Herausforderung für Laser- und Hybrid-Laser/LED-Projektoren. Eine Erhöhung der Helligkeit führt in der Regel zu einer Verringerung des Kontrasts und zu einer Übersättigung der Farben, während eine Erhöhung der Farbsättigung häufig zu einer Verringerung der Helligkeit und damit zu einer Beeinträchtigung des gesamten Seherlebnisses führt.

Mit der MALC 2.0 Triple Laser Optics durchbricht JMGO diese Barriere und ermöglicht mit den Projektoren der N1S-Serie eine Helligkeit von bis zu 3.500 ANSI-Lumen, ein beeindruckendes FOFO-Kontrastverhältnis von 1.600:1 und eine 110-prozentige Abdeckung des BT.2020-Farbraums mit einer Farbgenauigkeit von ?<1. Das bedeutet, dass Zuschauer lebensechte Bilder mit brillanter Helligkeit, starkem Kontrast und präziser Farbwiedergabe genießen können - ohne Abstriche bei der Bildqualität machen zu müssen.

Durch den Einsatz von neun patentierten Technologien verbessert die MALC 2.0 auch die Helligkeitskonstanz, reduziert den Speckle-Effekt und erhöht die optische Effizienz - bei gleichzeitig deutlich reduzierten Produktionskosten. Diese technischen Neuerungen werden auf der Presseveranstaltung am 7. September um 14:00 Uhr im Detail vorgestellt.

"Die MALC 2.0 Triple Laser Optics ist Ausdruck unseres unermüdlichen Bestrebens, die anspruchsvollsten Herausforderungen der Branche zu meistern", so Forrest Li, CEO von JMGO. "Als führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Laserprojektion sind wir stets bestrebt, neue Standards in der Forschung und Entwicklung zu setzen und erstklassige Seherlebnisse mit kompromissloser Bildqualität zu bieten."

Am Stand H20-104 auf der Messe Berlin wird JMGO auch seine neuen MALC 2.0-betriebenen Projektoren einschließlich des Spitzenmodells N1S Ultimate 4K vorstellen. Besucher haben die Möglichkeit, diese bahnbrechenden Innovationen aus erster Hand zu erleben und an interaktiven Aktivitäten wie der 120S Color Challenge und Space of Imagination teilzunehmen, die die einzigartigen Vorteile der MALC 2.0 demonstrieren.

Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cdb29a3c-a102-4c96-8d94-ac18b29370a0