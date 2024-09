Chinas Wirtschaftsdynamik verliert weiter an Schwung. Eine schwache Inlandsnachfrage und die anhaltende Immobilienkrise bremsen die wirtschaftliche Dynamik des Landes aus. Angesichts der schwächelnden Wirtschaft in China ist das jährliche Wachstumsziel in Gefahr. Neueste Daten zeigen, dass sich das Wachstum zuletzt wieder verlangsamt hat, was auch an der Zurückhaltung der Regierung von Präsident Xi Jinping liegt, ...

