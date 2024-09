Der DAX konnte sich zur Wochenmitte dem am Vortag aufgekommenen Abwärtsdruck nicht entziehen und gab 0,8% auf 18.592 ab. Rückblick: Nachdem die Notierungen am Dienstag - nach dem Anstieg auf das neue Rekordhoch - in die Gegenrichtung abgedreht waren, ging es auch am gestrigen Mittwoch weiter abwärts. Dabei starteten die Notierungen bereits ...

