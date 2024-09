Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie vor einem Monat setzen den Risikoassets zunehmende Konjunktursorgen erheblich zu, so die Analysten der Helaba.Es gelte aber zu beachten, dass sich am Datenkranz per saldo wenig verändert habe. Es gebe noch immer unterschiedliche Signale, sowohl auf nationaler Ebene zwischen den verschiedenen Sektoren als auch im internationalen Vergleich. Weiterhin eher stagnierend würden sich Deutschland und Europa zeigen, während die USA bis zuletzt auf Wachstumskurs gewesen seien, dies allerdings vermutlich mit weniger Dynamik als im Vorquartal. Vor diesem Hintergrund würden die rückläufigen Inflationstrends Raum für eine Lockerung der Geldpolitik im laufenden Monat eröffnen. Daran bestehe weitestgehend kein Zweifel, jedoch über das Ausmaß - vor allem in den USA - und die weiteren Perspektiven. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...