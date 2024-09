EQS-News: bioXXmed AG / Schlagwort(e): Sonstiges

bioXXmed Kapitalerhöhung 2024 - Bezugsfrist startet heute



05.09.2024 / 10:00 CET/CEST

Werbung für ein Angebot von Wertpapieren gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 Wertpapierprospektgesetz bioXXmed Kapitalerhöhung 2024 - Bezugsfrist startet heute Darmstadt, 5.September 2024 - Zwischen dem 5.9.2024 und 19.9.2024 (Schlusstag) läuft die Bezugsfrist für die angekündigte und gestern im Bundesanzeiger veröffentlichte Kapitalerhöhung über EUR 2.014.000 aus dem in 2021 genehmigten Kapital. Alle relevanten Informationen finden Sie auf der Homepage der bioXXmed AG unter dem folgenden link: https://bioxxmed.ag/kapitalerhohung-2024/ . Der Ausgabekurs von EUR 1,00 liegt unter dem aktuellen Börsenkurs bei einem Bezugsverhältnis von vier neuen Aktien auf eine alte Aktie. Mit dem Emissionserlös soll bei erfolgreicher Platzierung der Kapitalerhöhung die abschließende Phase der Produktzulassung von DermaPro® eingeleitet werden. Die Arbeiten sollen in der 100%-igen Tochtergesellschaft der bioXXmed AG, rancoderm GmbH, durchgeführt werden. Die bereits erfolgte Absicherung von ca. 18 % des Emissionsvolumens durch Aktionäre vor Beginn der Zeichnungsfrist über backstop-Vereinbarungen zeigt das Vertrauen in das Team der rancoderm GmbH, den erfolgreichen Abschluss der Zulassungsarbeiten für DermaPro® zu erreichen. Der Vorstand steht am Mittwoch, dem 11.9.2024 zwischen 17:00 - 18:00 Uhr für Fragen von Aktionärinnen und Aktionären zur Verfügung unter folgendem ZOOM link: https://us06web.zoom.us/j/89766405022?pwd=vk3uI5K1z1cV49j0NjVK6tahwdShut.1 Disclaimer: Die Gestattung des Wertpapier-Informationsblatts ("WIB") ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu verstehen. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere sollte nur auf Grundlage des WIB erfolgen. Potenzielle Anleger sollten das WIB lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Das WIB ist kostenfrei im Internet auf der Website der Gesellschaft unter folgendemlink erhältlich: https://bioxxmed.ag/kapitalerhohung-2024/ Über bioXXmed AG bioXXmed AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die sich an innovativen Unternehmen in Medizintechnik, Biotech oder Pharma beteiligt. Derzeitiger Fokus liegt auf dem Gebiet der Behandlung von schwer behandelbaren, chronischen Wunden. Das führende Produkt ist DermaPro® zur Behandlung von chronischen Wunden, beispielsweise auf Basis von Diabetes. DermaPro® befindet sich derzeit in der Entwicklung für eine Zulassung als Medizinprodukt in USA und EU. Innovationsträger von DermaPro® ist die rancoderm GmbH. An dieser Gesellschaft ist bioXXmed zu 100% beteiligt. Disclaimer Diese Mitteilung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen enthalten. Solche zukunftsbezogenen Aussagen spiegeln die Meinung von bioXXmed zum Datum dieser Mitteilung aufgrund bestimmter Annahmen und Erwartungen wider. Die tatsächlichen zukünftigen Entwicklungen und die von bioXXmed tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Soweit keine zwingende gesetzliche Pflicht dazu besteht, wird keine Verantwortung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren. Kontakt:

bioXXmed AG

Dr. Bruno Rosen

Butzbacher Weg 6

64289 Darmstadt Tel.: +49-6151 951 581 2

E-Mail: kontakt@bioxxmed.ag



