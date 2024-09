Wo man bislang eine operative Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern von mindestens 8 % in Aussicht stellte, rudert man nun zurück auf eine Marge zwischen 7 und 8 %. Die Begründung dafür: Die gestiegenen Komplexität vor allem in puncto Welthandel und Zölle. Kurz zuvor hatte man bereits die bisherigen Absatzziele für E-Autos für die kommenden Jahre revidiert. Dennoch hofft man stärker zu wachsen als der Markt. Wie wir alle wissen: Die Hoffnung stirbt zuletzt...



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



