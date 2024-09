Hamburg (ots) -- Ausgezeichnete Küchenstudios in allen Teilen Deutschlands- Umfangreiches redaktionelles Küchen-Special in der aktuellen Ausgabe von AW Architektur & WohnenDie Küche ist das Herz eines Zuhauses. Sie ist der Raum, in dem seine Bewohner oft viel Zeit verbringen, zusammenkommen, sich austauschen oder auch gemeinsam Mahlzeiten zubereiten. Im Sinne eines effizienten und komfortablen Kochens sollten Einrichtung und Struktur besonders durchdacht und alle benötigten Utensilien und Geräte leicht erreichbar sein. Stauraum sollte optimal genutzt werden. Besonders in kleineren Wohnungen ermöglicht eine funktional gestaltete Küche zudem eine bessere Raumnutzung. In modernen Grundrissen wird die Küche immer häufiger offen gestaltet und ist Teil des Wohnraums. Viel Wert sollte daher bei der Planung auf die individuellen Bedürfnisse derjenigen gelegt werden, die sie nutzen. Auch muss der Stil einer Küche zur übrigen Wohnwelt passen, Materialien und Geräte sollten hochwertig und langlebig gewählt sein. Hier zeigt sich die Qualität eines wirklich guten Küchenstudios. Welche die 100 besten davon in Deutschland sind, stellt das Magazin AW Architektur & Wohnen jetzt in seiner neuen Ausgabe (#5/2024, ab 6. September im Handel) vor.Um die Aufnahme in die Bestenliste der AW-Redaktion bewerben sich jedes Jahr zahlreiche Küchenstudios aus ganz Deutschland, die Datenbank des Magazins umfasst inzwischen mehr als 300 Studios deutschlandweit. Aufnahmekriterien sind eine kreative und kompetente Beratung, innovative Lösungen, ein Sortiment namhafter Küchen- und Küchengerätehersteller und -marken sowie ein weitreichender Service und eine herausragende Umsetzung von außergewöhnlichen Kücheneinrichtungen. Die Redaktion von AW Architektur & Wohnen prüft jede Bewerbung und kürt jährlich die 100 Besten in der ganzen Republik."Mit der Auszeichnung geben wir unseren Leserinnen und Lesern eine gute Orientierung bei der Küchenplanung und unterstützen gleichzeitig unsere Partner in Handel und Handwerk rund um die Küche, die als zentraler Ort für soziales Miteinander immer mehr mit dem klassischen Wohnraum verschmilzt", so Karen Hartwig, Chefredakteurin der AW Architektur & Wohnen. "Die prämierten Studios sind stolz auf ihre Auszeichnung und nutzen sie für ihre Kommunikation - jedes Jahr melden sich neue, um sich bei uns für die Aufnahme in unsere Datenbank und für die Auszeichnung zu bewerben. Das spricht für die Relevanz der AW Architektur & Wohnen-Auszeichnung."Zu den ausgezeichneten Studios gehören u.a.:Hamburg: SieMatic - Die Küche im StilwerkSachsen: Milano küchen.werk, DresdenMecklenburg-Vorpommern: Das Küchenhaus Liebenberg, RostockBerlin: Das Küchenhaus Uwe ZochSchleswig-Holstein: Creativ Küchendesign, ItzstedtNiedersachsen: Küchen Rosenowski, BurgwedelNordrhein-Westfalen: Cucina, KölnHessen: küche_bad Krohnen, FrankfurtBaden-Württemberg: Küchenwelten Trossingen, TrossingenBayern: Wilhelm Gienger Küchen und Einrichtungen, MünchenEinen Link zum Download des aktuellen Küchen-Specials stellen wir auf Nachfrage und bei Nennung der Quelle "AW Architektur & Wohnen" gerne zur Verfügung.Über den Jahreszeiten VerlagWie kein anderes Medienhaus versteht es der Jahreszeiten Verlag, mit seinen starken Marken und hochwertigen Inhalten die schönen Dinge im Leben zu kuratieren und einzigartige Luxuslebenswelten zu kreieren. Mit Leidenschaft, Kompetenz und dem feinen Gespür für Luxus, Food, Design und Travel hat er über Jahrzehnte bewiesen, wie er treue Communities aufbaut und erweitert. Die Medienmarken überzeugen mit journalistischer Qualität und nachhaltigen Werten - heute, morgen und in Zukunft.Pressekontakt:Kirsten Hedinger, Hedinger Communications GmbH, Paul-Dessau-Str. 3c, 22761 Hamburg,Fon 040/421011-12, E-Mail: Hedinger@Hedinger-PR.deOriginal-Content von: Jahreszeiten Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13146/5858016