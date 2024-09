Belkin International auf der IFA in Halle 3.2, Stand 210

Belkin, eine seit über 40 Jahren führende Marke für Unterhaltungselektronik, kündigte heute elf neue reisefähige Produkte in seiner Kategorie für mobiles Laden sowie Lösungen an, die flexiblere Optionen für das Arbeiten unterwegs ermöglichen. Die neuen Produkte wurden in Kalifornien in den hauseigenen Entwicklungszentren entwickelt und unterstreichen die Innovationskraft, die Qualität und das Engagement von Belkin, Produkte zu entwickeln, welche die Verbraucher benötigen. Alle neuen Produkte werden aus Post-Consumer-Recycling (PCR)-Kunststoff hergestellt, was dem Engagement des Unternehmens entspricht, verantwortungsvollere Wege zur Herstellung von Produkten zu finden.

Belkin International ist auf der IFA in Halle 3.2, Stand 210 zu finden.

Einklappbare kabellose Ladegeräte mit Qi2

BoostCharge magnetisches, einklappbares Ladegerät

Dieser einklappbare Ständer ist kompakt und reisetauglich. Er liefert 15 W zum schnellen kabellosen Laden für das iPhone und andere Qi2-fähige Geräte. Die starke magnetische Verbindung sorgt für sicheren Halt des Geräts an der Ladestation vertikal oder horizontal für die freihändige Nutzung. Die erhöhte, anpassbare Position kann zum Scrollen oder zur Ansicht genutzt werden und unterstützt den StandBy-Modus für iPhone-Nutzer. Das Gerät ist in zwei Versionen erhältlich: Die Standalone-Version lädt nur das Telefon auf; die 2-in-1-Version lädt Telefon und Ohrhörer auf. 20-W-Netzteil und USB-C-Kabel sind im Lieferumfang enthalten. Das Soft-Touch-Telefonpad, eine rutschfeste Basis und eine robuste Scharnierkonstruktion wurden aus hochwertigen Materialien hergestellt.

Preis € 44,99 bis 69,99 (UVP)

Verfügbarkeit: Standalone-Version ab September 2024; 2-in-1-Version ab sofort auf belkin.com und ab Herbst 2024 bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich.

BoostCharge 3-in-1 magnetisches, einklappbares Ladegerät

Mit diesem einklappbaren 3-in-1-Ladegerät können Sie all Ihre wichtigen Geräte aufladen. Es ist tragbar, ermöglicht unterschiedliche Ausrichtungen zum Laden und liefert 15 W zum schnellen kabellosen Laden für das iPhone oder Qi2-fähige Geräte, 5 W für die Apple Watch und 5 W für Ohrhörer. Wenn Sie es als Pad verwenden, halten Sie es flach. Wenn Sie einen Ständer bevorzugen, lässt sich das Pad leicht anheben und bleibt stabil. Falten Sie es zum sicheren Transport einfach zusammen, wenn es Zeit ist, es wegzupacken.

Preis: 99,99 (UVP)

Verfügbarkeit: Ab sofort unter belkin.com und bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich.

BoostCharge Pro magnetische kabellose Reiseladestation

Der beste Freund des Reisenden. Erhältlich als 2-in-1- und 3-in-1-Version, kann das Gerät als Pad verwendet oder zu einem Ständer ausgeklappt werden. Es liefert 15 W zum schnellen kabellosen Laden für das iPhone oder ein Qi2-fähiges Gerät, 5 W für die Apple Watch und 5 W für Ohrhörer. Die magnetische Qi2-Technologie sorgt dafür, dass das Telefon sicher gehalten wird, wodurch die Energienutzung optimiert und die Gerätebatterie geschont wird.

Preis: €119,00 bis €129,99 (UVP)

Verfügbarkeit: Ab Herbst 2024 auf belkin.com und bei ausgewählten Händlern weltweit.

Leistungsstarke Powerbanks

BoostCharge Powerbank 10K mit integriertem Kabel

Diese kompakte 10K-Powerbank macht das Aufladen einfach. Mit integriertem PD PPS lädt sie ein USB-C-Smartphone, Ohrhörer oder Tablet auf. Sie bietet die Möglichkeit, die Energie zu teilen und mehrere Geräte gleichzeitig zu laden. Erhältlich in Schwarz, Blau, Pink und Weiß (exklusiv bei MEA).

Preis: 29,99 (UVP)

Verfügbarkeit: Ab Herbst 2024 auf belkin.com und bei ausgewählten Händlern weltweit.

BoostCharge Pro 3-Port-Laptop-Powerbank 20K

Diese 65-Watt-Powerbank verfügt über eine Akkukapazität von 20.000 mAh genug, um einen Laptop, ein MacBook oder ein Smartphone schnell und sicher aufzuladen. Das digitale Farbdisplay zeigt den Batteriestatus an und ermöglicht so eine einfache Überwachung der verbleibenden Ladung und eine effiziente Verwaltung des Energiebedarfs für alle Geräte. Optionen für 65 W PD über einen einzelnen USB-C-Anschluss oder Aufteilung der Leistung auf zwei USB-Cs und einen USB-A, um drei Geräte gleichzeitig zu laden.

Preis: 89,99 (UVP)

Verfügbarkeit: Ab sofort unter belkin.com erhältlich und in Kürze bei ausgewählten Händlern weltweit.

Nachhaltigere Kabel

BoostCharge 2-in-1 USB-C- und Lightning-Kabel

Laden Sie bestehende und künftige Geräte mit diesem 2-in-1-Kabel auf. MFi- und USB-IF-zertifiziert und mit über 30.000 Biegungen und über 10.000 Steckvorgängen getestet, liefert dieses Kabel bis zu 60 W Leistung an jedes USB-C- oder Lightning-Gerät. Es verfügt über einen eingebauten, austauschbaren Lightning-Anschluss, damit Benutzer einfach ihren Ladeanforderungen gerecht werden können. Eine praktische Kabelschlaufe sorgt für Ordnung und schützt das Kabel vor Verwicklungen. Das Außengeflecht besteht zu 100 aus recyceltem Polyester, das nach dem Global Recycled Standard (GRS) zertifiziert ist. Der Kabelkopf und die Innenhülle bestehen zu 50 aus GRS-zertifiziertem, recyceltem Thermoplast.

Dies ist Teil einer fortlaufenden Umstellung aller unserer PVC- und geflochtenen PVC-Kabel auf PCR-Material.

Preis: 24,99 (UVP)

Verfügbarkeit: Ab Herbst 2024 bei ausgewählten Händlern weltweit.

Tragbare Tastaturen für die Arbeit unterwegs

Pro Keyboard Case-Kollektion

Die Belkin Pro Tastatur mit Hülle macht das Arbeiten von überall aus einfach. Die beleuchtete Bluetooth-Tastatur lässt sich mit dem iPad koppeln und bietet die Benutzerfreundlichkeit einer externen Tastatur mit dem zusätzlichen Schutz einer Schutzhülle. Die Außenseite aus hochwertigem Kunstleder schützt das Gerät, während die weiche, rutschfeste Innenseite den Bildschirm vor Kratzern bewahrt. Das Gerät wird beim Öffnen/Schließen automatisch aktiviert/deaktiviertund verfügt über ein großes Trackpad, das als Taste zum Klicken fungiert. Der langlebige Akku (zwischen 460 mAh und 600 mAh) kann unabhängig vom iPad geladen werden.

Everyday Tastatur mit Hülle und Halter für iPad Air 10,9" und iPad Pro 11" €109,99 (UVP)

Pro Tastatur mit Hülle und magnetischem Ständer für iPad Air 10.9" und iPad Pro 11" €149,99 (UVP)

Pro Tastatur mit Hülle mit magnetischem Ständer für iPad Pro 12.9" €199,99 (UVP)

Verfügbarkeit: Ab sofort unter belkin.com/uk, belkin.com/de und bei Belkin EMEA-Händlern erhältlich.

Über Belkin

Belkin, ein Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, ist seit über 40 Jahren führender Anbieter preisgekrönter Produkte in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität und Audio. Belkin konzipiert und entwickelt seine Produkte in Südkalifornien und verkauft sie in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. Der Fokus liegt dabei auf Forschung und Entwicklung, Gesellschaft, Bildung, Nachhaltigkeit und, am allerwichtigsten, den Menschen, denen sie dienen. Von den Anfängen in einer Garage in Südkalifornien in den 1980er-Jahren bis zum vielseitigen, globalen Technologieunternehmen von heute wir lassen uns immer noch von dem Planeten, auf dem wir leben, und der Verbindung zwischen Menschen und Technologie inspirieren.

