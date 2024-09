L&L Products kündigt die Markteinführung seiner patentrechtlich geschützten InsituCore-Schaumstoffe für die Herstellung leichter Verbundwerkstoffe an. Diese neuen Materialien ermöglichen vereinfachte Produktionsprozesse, die zu einem leichtgewichtigen Fertigbauteil oder einem Rohling mit der gewünschten Dichte und Festigkeit führen.

Bei der InsituCore Foaming Core Technology handelt es sich um eine Familie von einkomponentigen, wärmeaktivierten Schaumstoffen, die durch Expansion einen Druck ihrer Form erzeugen, um in einem einfachen, sauberen und kosteneffizienten Prozess unregelmäßig geformte 3D-Teile mit geringem Gewicht und hoher Festigkeit herzustellen.

Das InsituCore-Material wird in ein beheiztes Werkzeug eingelegt und schäumt auf, um den Formhohlraum auszufüllen und Fertigbauteile zu formen, ohne zeitaufwändige Bearbeitungsprozesse oder Autoklaven. Im Vergleich zu herkömmlichen Herstellungs- und Bearbeitungsmethoden wie Flüssigharzschichten, Split-Molding und Bladder-Molding ermöglichen diese Materialien kürzere Zykluszeiten, eine Verringerung des Materialabfalls und optimierte Produktionsprozesse durch den Wegfall von sekundären Bearbeitungs- und Montagevorgängen.

"InsituCore ist eine ideale Alternative zu den traditionellen Herstellungs- und Bearbeitungsmethoden, die seit langem unverändert geblieben sind", sagte Blake Synnestvedt, Director of Business Development bei L&L Products North America. "Die Verbundwerkstoffindustrie hat auf eine innovative Lösung gewartet, die den Abfall reduziert und die Prozesszeiten verbessert, und InsituCore ist dieses Produkt. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden dabei zu helfen, alle Vorteile von InsituCore zu nutzen, um ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen."

Zu den potenziellen Anwendungsbereichen gehören Sportartikel, Flugzeugtische, Isolierplatten sowie OEM- und Aftermarket-Komponenten für die Automobilindustrie.

Im Rahmen der Markteinführung stellt L&L Products seine ersten beiden kommerziellen Produkte vor: InsituCore L-9008 ist ein einkomponentiger, wärmeaktivierter, wärmeaushärtender Schaumstoff, der für die Herstellung von Schaumkernverbundwerkstoffen verwendet werden kann.

InsituCore L-9080 ist ein einkomponentiger, wärmeaktivierter, thermoplastischer Schaumstoff, der für die Herstellung von Schaumkern-Verbundwerkstoffen verwendet werden kann.

Weitere Informationen zu InsituCore finden Sie unter InsituCore.llproducts.com.

Über L&L Products

L&L Products kombiniert Fachwissen in den Bereichen Materialwissenschaft, fortschrittliche Technik und Optimierung von Herstellungsprozessen, um einzigartige Lösungen für die strukturelle Verstärkung, Substratverklebung, statische Abdichtung und akustische Verbesserung für Anwendungen in der Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie, in der Nutzfahrzeugindustrie, im Bauwesen und in der Konsumgüterindustrie zu entwickeln. Seit fast 70 Jahren arbeiten unsere qualifizierten Chemiker, Wissenschaftler und Ingenieure mit Kunden in aller Welt zusammen, um Produkte leichter, stärker und leiser zu machen. Heute hat L&L weltweit über 1200 Mitarbeiter, 10 Produktionsstätten und Standorte in 15 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.llproducts.com.

