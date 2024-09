Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Es waren die Arbeitsmarktdaten aus den USA, die vor gut vier Wochen die Anleger in leichte Panik versetzten und die Aktienkurse rund um den Globus ins Rutschen brachten. Eben jene Daten, die nun am morgigen Freitag wieder anstehen und deshalb die Nervosität an der Börse steigen lassen. Zwar kämen den Investoren schwache Daten entgegen, ob die US-Notenbank daraus allerdings den Schluss zieht, die Zinsen in zwei Wochen um 50 Basispunkte ...

