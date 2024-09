Hamburg (ots) -Personalengpass zeitnah gelöst - Hamburger Personalberatung findet passende Kandidaten in Rekord-TempoDie Kontrast Personalberatung GmbH (https://www.kontrast-gmbh.de/de/personalvermittler/) ist als Personaldienstleister in verschiedenen Branchen fest etabliert. Die Headhunter Agentur ist bei ihren Kunden dabei für ihre strukturierte, professionelle und zuvorkommende Arbeitsweise bekannt.Das spiegelt sich nicht nur in den positiven Google-Bewertungen, sondern vor allem in den Ergebnissen des Teams wider. Dieses hat nun direkt zwei Personalsuchen innerhalb von Rekordzeiten abgeschlossen.Turbo-Start in die Direktansprache und das Stellenanzeigen-MarketingDie Auftraggeber kamen dabei aus dem Gesundheitswesen (https://www.kontrast-gmbh.de/de/personalvermittlung-gesundheitswesen/) und dem Öffentlichen Dienst (https://www.kontrast-gmbh.de/de/bestenauslese-oeffentlicher-dienst/) und haben die Headhunter mit der Besetzung von Schlüsselvakanzen im Bildungssektor und der Verkehrslenkung betraut.Nach einem gemeinsamen Projekt-Kick-Off sind die erfahrenen Recruiter schnell in die professionelle Direktansprache gestartet und haben neben Active Sourcing am Markt auch ihre firmeninternen Kandidatenpools aktiviert.Parallel ist das zielgerichtete Social-Media-Stellenmarketing angelaufen, um zusätzliche Reichweite für die vakanten Positionen zu erreichen.70 Tage von Projektstart bis VertragsunterzeichnungDurch den zielgerichteten Einsatz verschiedener Maßnahmen ist es dem Team schnell gelungen, Kontakt zu passenden Kandidat*innen herzustellen. Nach einer ersten Prüfung der Bewerber*innen wurden schnell Bewerbungsgespräche mit den Auftraggebern koordiniert.Indem die Headhunter diesen Prozess ebenfalls eng betreuen, konnten die Vertragsverhandlungen zügig beendet werden. Bei beiden Auftraggebern hatten die rekrutierten Kandidat*innen bereits ihren ersten Arbeitstag.Zertifizierte Arbeitsweise - fest angestelltes Headhunter-TeamDie Arbeitsweise der Headhunter ist extern geprüft und zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.Das Team besteht zudem aus akademisch ausgebildeten und fest angestellten Headhuntern, die aus der Psychologie und Betriebswirtschaftslehre kommen.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail oliver.kutz@kontrast-gmb.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83091/5858038