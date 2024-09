© Foto: Liu Jie/XinHua/dpa - dpa-Bildfunk



Während das "Beige Book" neue Sorgen um die US-Wirtschaft schürte, versuchte die Chefin der Fed von San Francisco, Mary Daly, die Lage zu beruhigen. Trotz einer Abschwächung bleibe der US-Arbeitsmarkt robust.Am Ende des Handelstages an der Wall Street behielten die Sorgen um die US-Wirtschaft die Oberhand. Der Dow-Jones-Index legte am Ende um 0,1 Prozent zu und schloss bei 40.974 Punkten. Die technologielastige Nasdaq hingegen verlor 0,3 Prozent und der S&P 500 fiel um 0,2 Prozent. Grund für die neue Verunsicherung ist eine Passage aus dem "Beige Book", dem Konjunkturbericht der amerikanischen Notenbank: "Die Wirtschaftstätigkeit nahm in drei Bezirken leicht zu, während die Zahl der …