Journalistenpreis kumU 2024: Jetzt letzte Chance zur Teilnahme nutzen! Zum sechsten Mal lädt der Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. (Kapitalmarkt KMU) zur Teilnahme am jährlich ausgeschriebenen Journalistenpreis kumU ein. Eingereichte journalistische Beiträge sollten den kapitalmarktorientierten Mittelstand in besonderer Weise didaktisch, journalistisch und fachlich beleuchten. Einsendeschluss für die Teilnahme am Journalistenpreis ist der 15. September 2024. Die Preisverleihung findet im Rahmen der 38. Münchner Kapitalmarkt Konferenz (mkk) am 13. November statt. Ingo Wegerich, Präsident des Kapitalmarkt KMU Verbandes: "Der deutsche Mittelstand ist das Rückgrat unserer Wirtschaft und steht zugleich - wie unsere gesamte Volkswirtschaft - vor tiefgreifenden technologischen Umbrüchen. Ein funktionierender Kapitalmarkt ist entscheidend, um diesen Wandel zu meistern. Deshalb ist es für uns unerlässlich, dass der kapitalmarktorientierte Mittelstand durch eine fundierte und qualitativ hochwertige Berichterstattung die Aufmerksamkeit erhält, die er verdient." Das Vergabeverfahren nochmals in Kürze: Pro Person können bis zu zwei im Jahr 2023 in Deutschland erschienene Beiträge eingereicht werden.

eingereicht werden. Bewertung der Beiträge durch eine Jury mittels Notenverfahren

Bewertungskriterien sind: Fokus KMU & Kapitalmarkt : Vermittlung der Zusammenhänge zwischen KMU und Kapitalmarkt in herausragender Weise Qualität und Kompetenz : Darlegung höchster kapitalmarktorientierter sowie didaktisch-journalistischer Kompetenz

Weitere Eckdaten zum kumU 2024: Ausschreibung Prämierung 2024 Zielgruppe in Deutschland tätige Journalistinnen und Journalisten Medien Print / Online / crossmedial Dotierung 1. Platz 2.500 Euro 2. Platz 1.000 Euro 3. Platz 500 Euro Einsende-schluss 15. September 2024 Preisverleihung 13. November 2024 im Rahmen der 38. Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) Stifter Interessenverband Kapitalmarkt KMU e.V. Ansprech-

Ingo Wegerich bei Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Weitere Informationen zum Preis und den bisherigen Preisträgern und Preisträgerinnen finden Sie unter: kapitalmarkt-kmu.de/journalistenpreis-kumu/

Über den Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. Der Verband mit Sitz in Frankfurt am Main setzt sich seit 2017 insbesondere für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Kapitalmarktfinanzierung ein und tritt aktiv für die Belange des kapitalmarktorientierten Mittelstandes im Dialog mit der Politik, den Gesetzgebungsorganen, den Aufsichtsbehörden, den Institutionen des Kapitalmarkts, den Interessenverbänden und der Öffentlichkeit ein. Mitglieder sind KMU, Dienstleister, Finanzinstitute und Medien. Zum Vorstand gehören Ingo Wegerich (Luther Rechtsanwaltsgesellschaft), Holger Clemens Hinz (Quirin Privatbank AG), Dr. Marc Feiler (Bayerische Börse AG), Falko Bozicevic (BondGuide Media GmbH), Martin Schmeißer (ICF Kursmakler AG), Dr. Mirko Sickinger (Heuking Kühn Lüer Wojtek) sowie Christoph Weideneder (Small & Mid Cap Investmentbank AG). Kontakt:

