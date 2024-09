© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew



Die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik in Japan und der nachlassende Optimismus bei den US-Tech-Earnings bedeuten, dass die Turbulenzen von Anfang August möglicherweise noch nicht vorbei sind, sagt ein Stratege.Albert Edwards, Stratege der Société Générale weist in einer Notiz darauf hin, dass Anleger ihren Blick nach Osten richten sollten, um die Ursache für globale Marktturbulenzen zu finden. "Wir haben unsere Leser immer ermahnt, Japan genau zu beobachten, da es immer wieder ein Vorreiter für große Marktbewegungen war, zum Beispiel begann die Tech-Blase Ende der 1990er Jahre zuerst in Japan zu platzen", sagte Edwards. Der Stratege wies auch darauf hin, dass das Interesse der Händler …