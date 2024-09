Frankfurt am Main (ots) -Schulen sind Lern- und Lebensorte für Kinder und Jugendliche. Zugleich sind sie immer stärker Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland: Gewalt, Mobbing, Aggressivität, Rassismus, Antisemitismus sind Themen, mit denen sich Lehrkräfte und Bildungspolitik stärker beschäftigen müssen. Gleichzeitig bleibt die Herausforderung bestehen, jedes Kind und jede/jeden Jugendlichen bestmöglich zu fördern - und das bei Lehrkräftemangel und immer mehr Quereinsteigern.Wie muss sich das Bildungssystem verändern? Brauchen wir mehr Ganztagsangebote, multi-professionelle Teams und Burn-out-Prävention für Lehrkräfte? Wie können digitale Entwicklungen und KI helfen, Lehrkräfte durch individualisierte Lernangebote, bei der Unterrichtsvor- und -nachbereitung, Korrekturen und Prüfungen zu entlasten? Wie und in welchen Szenarien sollen Kinder und Jugendliche künftig lernen?Darüber diskutiert auf der Frankfurter Buchmesse 2024 Armin Schwarz, Hessischer Minister für Kultus, Bildung und Chancen, mit Stefan Düll, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, und Maximilian Schulyok, Vorsitzender Verband Bildungsmedien e. V.:"Gesellschaft im Wandel: Welche Antwort gibt die Schule?"Forum Bildung auf der Frankfurter Buchmesse, Halle 3.1, Stand D12Mittwoch, 16. Oktober 2024, 12.00 bis 13.00 UhrTeilnahme im Rahmen des Messebesuchs kostenfrei und ohne AnmeldungMehr Infos und Programm: bildungsmedien.de/fbDas Forum BildungDas Forum Bildung, gemeinsam gestaltet von Frankfurter Buchmesse und Verband Bildungsmedien e. V., ist zentraler Treffpunkt für Austausch und Diskussion zu den aktuellen Themen, die die Bildungsdebatte in Deutschland prägen. 30 Veranstaltungen mit mehr als 50 Referent/-innen richten sich an Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte aller Schularten, in der frühkindlichen Bildung und der Erwachsenenbildung, Referendar/-innen, Studierende, Eltern und die interessierte Öffentlichkeit ebenso wie an Mitarbeitende von Bildungsmedienverlagen und von Organisationen aus dem Bildungsbereich.Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist im Rahmen des Messebesuchs kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 3.1, Stand D12!Mehr Infos und Programm: bildungsmedien.de/fb (https://bildungsmedien.de/unsere-aktivitaeten/forum-bildung)Pressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://www.bildungsmedien.deOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/5858166