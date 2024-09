Stuttgart (ots) -Als erste deutschsprachige Autozeitschrift hat auto motor und sport seit seiner Gründung 1946 Mediengeschichte geschrieben und ist heute Deutschlands Nr. 1 in Auflage und Reichweite der Auto-Kaufzeitschriften*. "Der äußerst hohe Abo-Anteil von fast 44 Prozent der Verkaufszahlen unterstreicht, wie sehr die Leserschaft das Magazin als verlässliche Informationsquelle schätzt", sagt Chefredakteurin Birgit Priemer. Dieses Vertrauen genießen auch die verschiedenen Online- und TV-Kanäle von auto motor und sport, so dass die Marke insgesamt jeden Monat über 10 Millionen Menschen erreicht** und heute als multimediales Leitmedium wahrgenommen wird.Grund dafür ist unter anderem die Testkompetenz von auto motor und sport, die auch unter Fachleuten als herausragend gilt. Pro Jahr werden mehr als 400 Autos unter die Lupe genommen, über 500 Werte fließen in die Beurteilungen ein. Vier bis sechs Seiten Heftumfang für jeden Testkandidaten machen es möglich, sämtliche Stärken und Schwächen ausführlich zu beschreiben. Online sind inzwischen Tests zu mehr als 8000 Fahrzeugen abrufbar. Hinzu kommen die Filmbeiträge zu vielen Modellen auf den TV- und Online-Kanälen. Co-Chefredakteur Michael Pfeiffer: "All das macht unsere Tests zu einer anerkannten Instanz für Kaufentscheidungen."Diese Führungsrolle unter den Autotiteln in Deutschland spiegelt sich auch im auto motor und sport KONGRESS wider, zu dem sich die Branche seit 2007 jährlich trifft, um sich über aktuelle Themen aus dem Bereich Mobilität der Zukunft auszutauschen. In diesem Jahr umfasst die Veranstaltung erstmals zwei Tage (24. und 25. September 2024), von denen der erste den Chancen und Risiken von KI im Autobereich gewidmet ist. Zu den Top-Speakern zählen Audi-Vorstandsvorsitzender Gernot Döllner, Ex-VW-Konzernvorsitzender Herbert Diess als Verwaltungsratsvorsitzender von The Mobility House und Porsche-Beschaffungsvorständin Barbara Frenkel. Anmeldungen unter www.ams-kongress.de.* Auflage IVW Q2/2024 (Gesamtverkauf), Reichweite AWA 2024 & ma 2024 Pressemedien II, Leser pro Ausgabe** Brutto-Multi-Channel-Reichweite, Stand September 2024 (Verlagsangabe)Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Kontakt:Franka KreiterLeiterin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1018fkreiter@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133390/5858165