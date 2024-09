Münster (ots) -Ein Ostwestfale ist der jüngste WestLotto-Millionär: Bei der Ziehung von LOTTO 6aus49 am Mittwoch (4. September) erzielte ein Spielauftrag aus dem Kreis Minden-Lübbecke rund 1,2 Millionen Euro.Große Freude im Kreis Minden-Lübbecke: Mit den Glückszahlen 3, 10, 16, 27, 45 und 48 konnte ein Spielteilnehmer am Mittwoch (4. September) die zweite Gewinnklasse von LOTTO 6aus49 treffen. Ihm fehlte nur die passende Superzahl 2, um den Jackpot zu knacken. Der Spielauftrag war bereits am Montag (2. September) in einer WestLotto-Annahmestelle per Quicktipp (Zufallsgenerator) gespielt worden. Für den Spieleinsatz von 6,50 Euro (inkl. Gebühren) hatte der Neu-Millionär fünf Tippreihen für die Mittwochs-Ziehung von LOTTO 6aus49 abgegeben. Sein Gewinn beläuft sich auf 1.206.100,40 Euro.33. Millionär des JahresDer Millionen-Gewinn in Ostwestfalen ist bereits der 33. des Jahres bei WestLotto. Dabei erweist sich LOTTO 6aus49 als besonderer Glücksbringer für die Spielteilnehmer in Nordrhein-Westfalen. Allein 18 Millionentreffer wurden bei Deutschlands beliebtester Lotterie erzielt.Jackpot steigt weiterFür die kommende Ziehung von LOTTO 6aus49 am Samstag (7. September) steigt der Jackpot in der ersten Gewinnklasse auf rund 9 Millionen Euro an. Die Teilnahme ist in allen WestLotto-Annahmestellen sowie online per App und unter www.westlotto.de möglich.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/5858157