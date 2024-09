Munsbach (www.anleihencheck.de) - In der Risikowahrnehmung schwankt das Pendel aktuell von Inflation Richtung Wachstum, so die Experten von ETHENEA.Das habe gerade zu Beginn des abgelaufenen Monats für erhöhte Marktvolatilität gesorgt. Zwar werde sich das Wachstum der Weltwirtschaft in der zweiten Jahreshälfte verlangsamen. Eine sanfte Landung bleibe aber weiterhin das wahrscheinlichste Szenario. Die Experten würden ein globales BIP-Wachstum von rund 3% erwarten. Die Inflation entspanne sich aktuell. Es bestehe allerdings die Gefahr, dass zum Ende des Jahres erneut Preisdruck aufkomme. Weiterhin problematisch sei das konträre Handeln von Fiskal- und Geldpolitik. ...

