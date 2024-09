Munsbach (www.fondscheck.de) - Im August erlebten Anleihenanleger einen deutlichen Anstieg der Volatilität, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DEFENSIV (ISIN LU0279509904/ WKN A0LF5Y, A; ISIN LU0279509144/ WKN A0LF5X, T).Auslöser seien schwächere Arbeitsmarktdaten aus den USA gewesen, die von einem erneut in den Kontraktionsbereich gefallenen Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe unterstützt worden seien. Beide Datensätze hätten Befürchtungen über eine mögliche Abkühlung der US-Konjunktur ausgelöst. In der Folge seien die Renditen länger laufender Anleihen sowohl in den USA als auch in Europa gefallen. An der Inflationsfront habe es keine Überraschungen gegeben, da sich ein nachhaltiger Pfad in Richtung des 2%-Ziels der beiden Zentralbanken immer deutlicher abzeichne. In Europa hätten die ausgehandelten Lohnerhöhungen deutlich unter den Erwartungen gelegen, was die Sorgen um die hartnäckige Inflation in Europa deutlich gedämpft habe. ...

