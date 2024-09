© Foto: Mark Humphrey - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Ein von Donald Trump und seinen Söhnen unterstütztes Krypto-Projekt nimmt Formen an. "World Liberty Financial" soll die Dominanz des US-Dollars stärken.Offizielle Details fehlen noch, doch laut Social-Media-Hinweisen basiert das Projekt auf einer Kopie der dezentralen Plattform Aave. Ziel sei es, die Massenadoption von DeFi (Dezentrale Finanzen) voranzutreiben, bei denen digitale Vermögenswerte ohne Vermittler gehandelt, verliehen und geliehen werden. World Liberty Financial konzentriert sich auf Stablecoins, die klassische Währungen wie den US-Dollar abbilden. "Durch die weltweite Verbreitung von Stablecoins, die mit den USA verbunden sind, sichern wir die Dominanz des US-Dollars und …