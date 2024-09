München (ots) -Prime Video freut sich über hervorragende neun Nominierungen für den Deutschen Fernsehpreis 2024. Die Jury nominierte in diesem Jahr eine Rekordzahl von Darstellenden und Produktionen für Prime Video Titel, und zwar in den Kategorien "Bester Fernsehfilm/Mehrteiler", "Beste Drama-Serie", "Beste Comedy-Serie", "Bester Schauspieler", "Bestes Factual Entertainment", "Beste Comedy/Late Night", "Beste Dokumentation/Reportage", und "Beste Ausstattung Unterhaltung".Prime Video gratuliert allen Nominierten für die Anerkennung ihrer herausragenden Leistungen.Die Trophäen für den Deutschen Fernsehpreis 2024 werden am 24. und 25. September 2024 an zwei aufeinander folgenden Abenden vergeben.Die nominierten Produktionen und Darstellenden für Prime Video im Einzelnen:Bester Fernsehfilm/Mehrteiler - Silber und das Buch der Träume (Prime Video/Constantin Film)Beste Drama-Serie - Maxton Hall - Die Welt zwischen uns (Prime Video/UFA Fiction)Beste Comedy-Serie - Die Discounter, Staffel 3 (Prime Video/Pyjama Pictures)Bester Schauspieler - Damian Hardung für Maxton Hall - Die Welt zwischen uns (Prime Video/UFA Fiction)Bester Schauspieler - Marc Hosemann für Die Discounter, Staffel 3 (Prime Video/Pyjama Pictures) und Last Exit Schinkenstraße (Prime Video/i&u/Odeon Fiction)Bestes Factual Entertainment - STAR KITCHEN mit Tim Raue (Prime Video/Warner)Beste Comedy/Late Night - Die Teddy Teclebrhan Show (Prime Video/Leonine Studios/KOFBELU)Beste Ausstattung Unterhaltung - Bode Brodmüller (Set-Design), Adriano Ciarrettino (Requisite) für Die Teddy Teclebrhan Show (Prime Video/Leonine Studios/KOFBELU)Beste Dokumentation/Reportage - Das letzte Tabu (Prime Video/ZDF/BROADVIEW)Über Prime VideoPrime Video ist ein umfassendes Entertainment-Angebot, das Kund:innen eine umfangreiche Auswahl an Premium-Programmen in einer einzigen App bietet und auf Tausenden von Geräten verfügbar ist. Auf Prime Video finden Kund:innen ihre Lieblingsfilme, -serien, -dokumentationen und Live-Sportarten - einschließlich der von Amazon MGM Studios produzierten Serien und Filme Road House, Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, Fallout, Reacher, The Boys, Als Du Mich Sahst, LOL: Last One Laughing, The 50, Viktor bringt's und Maxton Hall; lizenzierte Fan-Favoriten wie Die Discounter und Twisted Metal; exklusive Sport-Unterhaltung wie das Highlightspiel der UEFA Champions League am Dienstag und das berühmteste Tennisturnier der Welt, The Championship. Wimbledon; und Programme von Partnern wie Paramount+, DAZN und Discovery+ über Prime Video Channels-Zusatzbuchungen sowie mehr als 650 kostenlose werbegestützte FAST Channels weltweit. Prime Video ist einer von vielen wertvollen Vorteilen einer Prime-Mitgliedschaft: Prime-Mitglieder genießen das Beste aus Shopping und Unterhaltung. Alle Kunden, können auch ohne Prime-Mitgliedschaft Titel im Prime Video Store ausleihen oder kaufen, darunter Blockbuster wie Barbie, Oppenheimer, Fall Guy und Challengers - Rivalen, und können Inhalte wie 7vsWild und Bosch: Legacy kostenlos mit Werbung auf Freevee sehen. Mit dem exklusiven X-Ray-Zugang können Kunden auch hinter die Kulissen ihrer Lieblingsfilme und -serien blicken. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazon.de/primevideo.Pressekontakt:Michael OstermeierHead of Entertainment PRAmazon Services Deutschland GmbHostermei@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/5858235