Monero Kurs Prognose: Wie lange hält der Aufstieg des XMR-Tokens an?

Bei Monero handelt es sich um den aktuell beliebtesten Privacy Coin - also eine Kryptowährung, die einen starken Fokus auf den Datenschutz und die Anonymität seiner Nutzer legt. Bereits im Jahr 2014 geschaffen, sollte Monero eine umfassende Privatsphäre in der Krypto-Welt bieten und dies unter anderem mit einer noch stärkeren Verschlüsselung als Bitcoin erreichen. Dadurch ist es unmöglich, dass eine Transaktion über die Monero-Blockchain zurückverfolgt werden kann.

Trotz einiger Schwierigkeiten in der Vergangenheit konnte Monero in der letzten Woche besonders starke Zuflüsse erhalten. Bricht nun ein neuer Bullenmarkt für die datenschutzorientierte Kryptowährung an?

Trotz Binance-Löschung: Feiert Monero jetzt ein Comeback?

Neue Gesetze und Regulierungen haben Binance - die größte Kryptobörse der Welt - dazu gebracht, Monero und weitere Privacy Coins von der eigenen Plattform zu nehmen. Dies führte erwartungsgemäß dazu, dass viele Anleger das Vertrauen in das Projekt verloren hatten und der Monero Kurs merkliche Einbußen verzeichnete.

Jedoch gibt es auch weiterhin eine starke Community rund um Kryptowährungen, die ihren Fokus auf Privatsphäre und Datenschutz setzen. Gerade diese Gemeinschaft könnte jetzt dafür sorgen, dass der XMR-Token ein Comeback feiert, denn in den letzten Wochen gab es einen klaren Aufwärtstrend.

Der Monero (XMR) Kurs der vergangenen 30 Tage (Quelle: CoinmarketCap)

Ein Blick auf den Kurs des letzten Monats verrät, dass sich der Privacy Coin in den letzten Wochen über signifikante Zuflüsse erfreuen durfte. So liegt der XMR-Token nämlich in diesem Zeitraum mit 23,60 Prozent im Plus und kann sogar bei einem Blick auf das vergangene Jahr ein Wachstum von 25,76 Prozent erreichen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels lag der XMR-Coin bei einem Preis von 176,25 US-Dollar sowie einer Marktkapitalisierung von über 3,2 Milliarden US-Dollar.

All diese Daten zeigen, dass Monero wieder in den Mittelpunkt vieler Anleger rückt - obwohl die Zukunft für den Privacy-Token weiterhin ungewiss bleibt. Denn immer neue Regulierungen verschiedener Länder sorgen dafür, dass das Kernprinzip - hoher Datenschutz und keine Rückverfolgung der Transaktionen - ein Dorn im Auge der staatlichen Behörden bleibt. Gerade in Bezug auf Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus verlangen Regierungen eine höhere Transparenz.

The best indicator that the crypto bull cycle hasn't even started yet can be seen simply by looking at the weekly Monero $XMR chart:

- privacy utility

- 2nd most used coin on the dark web

- no bull cycle yet



2017 $1 > $380

2021 $29 > $500

2024 $100 > $174 (so far) pic.twitter.com/B0oVjtGgOB - Dog Dad Devan | GM (@dogdaddevan) September 3, 2024

Entsprechend schwierig ist aktuell eine Monero Prognose, denn obwohl der XMR-Token weiterhin der größte Privacy Coin bleibt, könnte genau das ihm langfristig zum Verhängnis werden. Auch die Tatsache, dass er besonders häufig im Dark Web genutzt wird, dürfte viele Behörden stören. Es kann also sinnvoll sein, wenn sich Investoren auf andere Projekte fokussieren, die auf transparenteren Netzwerken agieren.

Der erste Layer-2-Meme-Coin der Welt: Pepe Unchained überschreitet 12-Millionen-Marke

Obwohl der PEPE-Token aktuell der drittgrößte Meme-Coin der Welt nach Marktkapitalisierung ist, hat er doch den großen Nachteil, dass er auf der langsamen und teuren Ethereum-Blockchain sitzt. Solana, Base und selbst die Binance Smart Chain können wesentlich bessere Konditionen bieten.

Genau an dieser Stelle möchte jetzt Pepe Unchained (PEPU) ansetzen, denn der junge Meme-Token nutzt die Layer-2-Technologie, um zwar auf Ethereum aufzusetzen, jedoch schneller und günstiger agieren zu können. So verrät ein Blick in das offizielle Whitepaper, dass die PEPU-Blockchain bis zu 100-mal schneller als Ethereum agiert, wesentlich geringere Gebühren verlangt und gleichzeitig mit höheren Staking-Renditen lockt.

Besuche die Presale-Webseite für Pepe Unchained!

Gerade das bereits im aktuell laufenden Vorverkauf aktive Staking-Programm ist für viele Investoren Grund genug, sich vor dem Launch mit Pepe Unchained zu beschäftigen. Derzeit wird hier nämlich eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 168 Prozent geboten. Insgesamt wurden bereits über 12 Millionen US-Dollar an Kapital in den letzten Wochen gesammelt, was ein weiterer Indikator für das große Interesse an dem Layer-2-Meme-Coin-Projekt ist. Wer also noch frühzeitig und günstig in den PEPU-Token investieren möchte, der sollte nicht mehr lange warten. Schließlich erhöht sich der aktuell günstige Preis von gerade einmal 0,0094982 US-Dollar pro Token automatisch innerhalb der nächsten 24 Stunden auf das nächste Preisniveau.

Kaufe noch heute PEPU-Token!

