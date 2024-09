Die Windkrise hat Siemens Energy im vergangenen Jahr in Bedrängnis gebracht. Noch immer verfolgen die Milliardenverluste den Konzern, auch wenn die Aktie sich von den Tiefs längst deutlich gelöst hat. Nun will die Siemens-Abspaltung aber die Krise langsam hinter sich lassen und macht den ersten wichtigen Schritt zurück zur Normalität.So will die Windtochter Siemens Gamesa den ersten der zwei Onshore-Turbinen-Typen, die wegen der Probleme vom Markt genommen wurden, wieder vertreiben. Der Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...