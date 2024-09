NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Asos auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 460 Pence belassen. Der Online-Modehändler habe überraschend ein Handels-Update gegeben, seine Prognose für 2024 etwas revidiert und über den Verkauf der Marken Topshop und Topman informiert, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Asos werde derzeit umstrukturiert, was hoffentlich - insbesondere international - zu nachhaltigen Veränderungen und Leistungsverbesserungen führen sollte. Ihr Vertrauen in die langfristigen Aussichten der Unternehmensgruppe habe jedoch abgenommen./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2024 / 02:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2024 / 02:30 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0030927254

© 2024 dpa-AFX-Analyser