Schwalbach am Taunus (ots) -Am 25. September ist "Tag der Zahngesundheit", dessen diesjähriges Motto lautet: "Gesund beginnt im Mund - von Anfang an!". Der Aktionstag widmet sich in diesem Jahr den besonderen Zahnpflege-Bedürfnissen während der Schwangerschaft und betont gleichzeitig die Bedeutung einer gesunden Zahnpflege für Kinder ab dem ersten Zahn. Dazu gehört auch die frühe Erlernung und Etablierung einer festen Zahnpflege-Routine. Oral-B weiß, dass jede Lebensphase individuelle Zahnpflege erfordert und bietet mit seinem innovativen Portfolio für jede Altersgruppe das passende Produkt an.Während der Schwangerschaft durchläuft der Körper eine ganz besondere Phase mit vielen körperlichen Veränderungen. Dies gilt auch für die Zahngesundheit: Die erhöhte Blutmenge im Körper und hormonelle Veränderungen machen das Gewebe weicher und lockerer, was sich stark auf das Zahnfleisch auswirken kann: Selbst Schwangere, die zuvor nie Zahnprobleme hatten, bemerken plötzlich empfindliches Zahnfleisch und Zahnfleischbluten."Um das sensible Zahnfleisch während der Schwangerschaft bestmöglich zu schützen, empfehle ich die Verwendung einer elektrischen Zahnbürste mit einem weicheren Bürstenkopf sowie das sanfte Massieren des Zahnfleischs, idealerweise im Sensitiv-Modus", sagt Daniel P. Grotzer, Zahnarzt und Dentalexperte von Oral-B. "Der Bürstenkopf sollte zudem häufiger als im üblichen Rhythmus von drei Monaten gewechselt werden, da das Zahnfleisch in dieser Zeit besonders anfällig für Bakterien ist."Mit der Oral-B iO können Schwangere ihre Zahnpflege-Routine optimal auf ihre besonderen Bedürfnisse zuschneiden: Die Oral-B iO ist mit fortschrittlichster Technologie ausgestattet und sorgt nachweislich für sauberere Zähne und gesünderes Zahnfleisch.* Die speziell entwickelte iO-Aufsteckbürste "Sanfte Reinigung" wurde extra für empfindliches Zahnfleisch entwickelt und ist besonders in der Schwangerschaft ein idealer Begleiter, um Zahnfleischprobleme zu vermeiden. Zusätzlich verfügt die Oral-B iO über einen Sensitiv- und einen Super-Sensitiv-Modus**, die durch ihre niedrigere Geschwindigkeit besonders schonend zu Zähnen und Zahnfleisch sind.Neben einer sorgfältigen Putzroutine mit der Oral-B iO sollten Zahnzwischenräume besonders gewissenhaft mit Zahnseide gereinigt werden, erläutert Daniel P. Grotzer und rät zusätzlich zum regelmäßigen Besuch in der Zahnarztpraxis: "Wenn möglich, empfiehlt sich während der Schwangerschaft eine zweimalige professionelle Reinigung sowie regelmäßige zahnärztliche Kontrollen durchführen zu lassen. Denn, was viele nicht wissen: Zahnfleischentzündungen können das Risiko einer Frühgeburt erhöhen."Früh übt sich - auch in Sachen ZahnpflegeAuch für die Kleinsten ist das Motto "Gesund beginnt im Mund - von Anfang an!" Programm: Eine frühe Erlernung von Zahnputzroutinen legt den Grundstein für gesunde Zähne im Erwachsenenalter, weil sie die Gewohnheit des morgendlichen und abendlichen Zähneputzens von zweimal zwei Minuten festigt. Kinder sollten deshalb so früh wie möglich an eine sorgfältige Zahnputzroutine herangeführt werden. Schon ab drei Jahren können Kinder mithilfe der Eltern mit den elektrischen Oral-B Kids Zahnbürsten putzen. Daniel P. Grotzer weiß: "Besonders sorgfältig ist das Zähneputzen nach der etablierten KAI-Methode: Kauflächen - Außenseiten - Innenseiten. Dabei ist es wichtig, mit der elektrischen Oral-B Kids Zahnbürste sanft von Zahn zu Zahn zu gleiten und nicht zu schrubben, wie etwa mit einer manuellen Handzahnbürste." Dank der oszillierend-rotierenden Bewegungen erreichen die feinen Borsten jeden Bereich im Mund. Den manchmal benötigten Motivationsschub liefern die kinderfreundlichen Motive, wie Disney "Die Eisprinzessin", "Spiderman" und das neue "Lion King"-Design. Denn mit den Lieblingsheldinnen und -helden putzt es sich einfach cooler.Smartes Zähneputzen für alleMit der sich stetig ergänzenden iO-Reihe widmet sich Oral-B den unterschiedlichen Zahnpflegebedürfnissen all seiner Verbraucher:innen. Mit Magnettechnologie und Mikrovibrationen sorgt die Oral-B iO-Technologie nachweislich für 100 % sauberere Zähne und 100 % gesünderes Zahnfleisch.* Auch Stiftung Warentest ist überzeugt und kürt die Oral-B iO Series 4 und 10 zu den glänzenden Testsiegern im aktuellen Testlauf.Im innovativen iO-Universum ist für jedes Zahnpflegebedürfnis und Budget die passende, smarte Zahnbürste dabei: Von der Oral-B iO3 mit intelligenter Andruckkontrolle bis hin zum Premium-Gadget Oral-B iO10, das mit der smarten Ladestation iOsense auf intuitive Weise Feedback zum Putzvorgang gibt, sowie der iO MyWay, die speziell für Kinder ab 10 Jahren und Zahnspangen entwickelt wurde.*Grender JM, et al. (2020): An 8-week randomized controlled trial comparing the effect of a novel oscillating-rotating toothbrush versus a manual toothbrush on plaque and gingivitis. Int Dent J. 2020.**Gilt nicht für Oral-B iO3.Über Oral-BÜber Oral-B® Oral-B® kann bereits auf eine über 60 Jahre lange Geschichte elektrischer Zahnbürsten zurückblicken. Als zukunftsweisender Pionier überzeugt Oral-B® durch innovative Produkte und fortschrittliche Technologie mit dem Fokus auf vernetztes Zähneputzen Verbraucher:innen und Zahnärzt:innen auf der ganzen Welt.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, WICK®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. 