Der jährliche Schreibwettbewerb NaNoWriMo hat eine heftige Debatte ausgelöst. Kritik entzündet sich an einem KI-Sponsoring und einem offiziellen Statement, das den Einsatz von KI legitimiert. Seit 25 Jahren fordern die Organisatoren des Schreibwettbewerbs NaNoWriMo (National Novel Writing Month) Menschen in aller Welt dazu auf, im November einen Roman mit 50.000 Wörtern zu schreiben. Jetzt hat eine offizielle Stellungnahme im FAQ-Bereich der Webseite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...