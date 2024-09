Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Im Fokus an den Bondmärkten ist wieder die internationale Geldpolitik gerückt und die Frage, ob die US-Notenbank und die EZB es schaffen, eine harte Landung der beiden Wirtschaftsräume zu verhindern, so die Börse Stuttgart.Denn nachdem sich die Inflationsentwicklung in den vergangenen Wochen beruhigt habe, würden Anleger inzwischen besorgt auf die zuletzt meist schwächer als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten schauen. Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) rechne daher für dieses Jahr in einer neuen Einschätzung mit einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung Deutschlands. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte dieses Jahr im Vorjahresvergleich um 0,1% zurückgehen. Der private Konsum sei schwach, Industrie und Bauwirtschaft seien tiefer in die Rezession gerutscht. ...

