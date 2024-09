Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Juli und August waren die Monate der großen Sommer- und Zinspause in diesem Jahr, berichten die Analysten der NORD/LB.Nach Einschätzung der Analysten der NORD/LB sollte der EZB-Rat auf der kommenden Sitzung nun wieder die Zinsen senken. Dies werde im September 2024 komplizierter als in anderen Monaten, da die EZB bereits vor einem halben Jahr beschlossen habe, den Korridor anzupassen. Daher sollte ein Zinssatz um 25 Bp und zwei um 60 Bp sinken. Mit Spannung blicken wir ohnehin auf alle Sitzungen mit neuen staff projections, so die Analysten der NORD/LB. Der wahrscheinlichste Fahrplan enthalte höchstens noch eine weitere Senkung in 2024, nämlich im Dezember. Es hätte etwas Abwechslungsreiches: Eine Sitzung runter, eine Sitzung Pause - und dann wieder von vorne in 2025. Dies wäre folglich stets zu den erneuten Aktualisierungen der staff projections. Zum Thema Mindestreservesatz und TPI sei es derzeit sehr ruhig, was den Analysten der NORD/LB gefalle, um nicht noch mehr Baustellen aufzumachen. (05.09.2024/alc/a/a) ...

