Der DAX hat nach seinem Rekordhoch stark korrigiert. Trotz eines Rezessionsrisikos hat das KI-getriebene Wachstum von SAP den Index deutlich beflügelt, was in starkem Kontrast zum Rückgang der großen Automobilwerte steht.

Der DAX, der führende deutsche Aktienindex, erreichte kürzlich neue Rekordhöhen und trotzte damit den wachsenden wirtschaftlichen Herausforderungen, die nach Ansicht vieler Ökonomen das Land bis zum Ende des laufenden Quartals in eine technische Rezession stürzen könnten. Diese bemerkenswerte Marktentwicklung steht in starkem Kontrast zu den Rückgängen bei den deutschen Automobilwerten, von denen keiner in diesem Jahr bisher eine positive Rendite erzielt hat. Nach dem Ausverkauf der Technologiewerte in den USA, nachdem Nvidia innerhalb einer Woche 10 - seines Wertes verloren hatte, liegt er nun mehr als 2 - unter seinem Höchststand.

Ein entscheidender Faktor für die überragende Performance des DAX ist das außerordentliche Wachstum von SAP, dem führenden deutschen Software- und Technologieunternehmen. SAP hat die KI-getriebene Expansion angeführt, und die Aktie des Unternehmens ist seit Jahresbeginn um 42 - gestiegen, nach einem Anstieg um 45 - im Jahr 2023. Mehr als ein Drittel der DAX-Zuwächse in diesem Jahr ist auf die Leistung von SAP zurückzuführen....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.