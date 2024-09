Baden-Baden (ots) -"Putins Bären - Die gefährlichsten Hacker der Welt" - Nominierung "Information" / Kim Frank für "ECHT - Unsere Jugend" - Nominierung "Beste Montage Information/Dokumentation"Zwei Produktionen des SWR wurden in diesem Jahr für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. "Putins Bären - Die gefährlichsten Hacker der Welt" geht in der Kategorie "Information" ins Rennen. In der Kategorie "Beste Montage Information/Dokumentation" hat Kim Frank für "ECHT - Unsere Jugend" Chancen auf eine Auszeichnung. Der Deutsche Fernsehpreis wird seit 1999 für herausragende Leistungen für das Fernsehen vergeben. Die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2024 findet am 24. und 25. September in Köln statt. Die Gala wird am 25. September um 20:15 Uhr im Ersten übertragen."Putins Bären - Die gefährlichsten Hacker der Welt"Sie nennen sich "Fancy Bear", "Cozy Bear" oder "Voodoo Bear" - hinter diesen Codenamen verbergen sich Eliteeinheiten der russischen Geheimdienste. Sie gehören zu den gefährlichsten Hackern der Welt. 2015 verschafften sie sich bereits Zugriff auf den PC der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. 2016 mischten sie sich in den US-Wahlkampf ein - und aktuell beeinflussen sie den Ukraine-Krieg. Die Dokumentation beschäftigt sich mit den Menschen, die hinter den Codenamen stehen und entmystifiziert Putins "Bären". Wie operieren sie und was macht sie so unheimlich gefährlich? "Putins Bären - Die gefährlichsten Hacker der Welt" ist eine Produktion von "Simplicissimus" in Auftrag von SWR und funk."ECHT - Unsere Jugend"Ende der 90er: Die Band "Echt" hat mit Songs wie "Du trägst keine Liebe in Dir", "Weinst Du" oder "Junimond" große Hits. Fast genau 20 Jahre nach der Trennung von "Echt" haben sich die ehemaligen Bandmitglieder Kim, Flo, Kai, Gunnar und Puffi dazu entschieden, bisher nie veröffentlichte, private Aufnahmen aus ihrer Bandzeit dokumentarisch aufzuarbeiten. Kim Frank, Sänger von "Echt" und inzwischen Autor und Filmemacher, hat daraus drei Coming of Age-Filme produziert und geschnitten, die von ihrer gemeinsamen Jugend und ihrem Erwachsenwerden erzählen - emotional und mitreißend ehrlich. "Echt - unsere Jugend" ist eine Kim Frank Produktion im Auftrag von SWR, ARD Kultur, MDR, NDR, rbb, BR und Radio Bremen in Zusammenarbeit mit "Echt".Fotos über ARD-Foto.deWeitere Infos unter: http://swr.li/deutscher-fernsehpreis-2024-nominierungSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Felix Oser, Tel. 07221 929 22986, felix.oser@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5858302