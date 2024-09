Berlin (ots) -Kein Haushalt (und keine Messe), ohne Dreame!Dreame Technology (https://de.dreametech.com), Pionier innovativer Haushaltsgeräte, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen auf der diesjährigen Internationalen Funkausstellung (IFA) erneut vertreten sein wird. Die IFA feiert dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum und findet vom 6. bis zum 10. September 2024 in Berlin statt. Nachdem Dreame dieses Jahr bereits mit dem X40 Ultra Complete und dem A1, dem ersten Rasenmähroboter des Herstellers mit LiDAR-Navigation - der dieses Jahr mit dem Goldenen Computer ausgezeichnet worden ist - die Branche revolutioniert hat, dürfen sich Verbraucher auf weitere spannende Produkte freuen. Der Hersteller hat die Bedürfnisse des Verbrauchers wahrgenommen und Produkte entwickelt, die den Anforderungen gerecht werden und einen Mehrwert für ihr Leben bieten.Innovative Entwicklungen revolutionieren die SaugrobotikAuf der IFA wird Dreame eine Vielzahl neuer Produkte vorstellen, die zukünftig ihr zu Hause ordentlich durchfegen werden. Dazu gehört der H14 Pro (https://www.amazon.de/dp/B0DCW1L7XY?maas=maas_adg_BF133825D65FEA204A61B98F2D08256C_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) - ein Nass und Trockensauger, der mit einer beeindrucken Saugkraft von 18.000 Pa und einem 180-Grad-Flachdesign kommt (für ein einfaches Reinigen unter Möbeln und in engen Ecken). Er ist mit einem innovativen Liquid Separation Motor ausgestattet. Selbst wenn der H14 Pro (https://www.amazon.de/dp/B0DCW1L7XY?maas=maas_adg_BF133825D65FEA204A61B98F2D08256C_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) parallel zum Boden liegt und saugt, gewährleistet er eine kraftvolle Reinigung.Ein weiteres Highlight ist der L40 Ultra (https://www.amazon.de/dp/B0DCW1WZJ4?maas=maas_adg_8EC7F9849C29B4EEF05ACDA302D7E7B9_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas), der erstmals auf dem Event vorgestellt wird. Die SideReach-Technologie macht selbst die schwierigsten Bereiche zugänglich, während die MopExtend RoboSwing Innovation für eine gründliche Reinigung sorgt. Der L40 Ultra (https://www.amazon.de/dp/B0DCW1WZJ4?maas=maas_adg_8EC7F9849C29B4EEF05ACDA302D7E7B9_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) verfügt außerdem über einen intelligenten RGB-Sensor, der Schmutz präzise erkennt. Das selbstreinigende Waschbrett und der Wischmopp nutzen heißes Wasser(65 °C), um Flecken effektiv zu beseitigen. Zudem sorgt eine leistungsstarke Saugkraft von 11.000 Pa dafür, dass Tierhaare und Schmutz in weniger Durchgängen beseitigt werden und die Böden strahlend sauber bleiben. Besucher können sich also auf spannende Produktpräsentationen, Live-Demonstrationen und die Möglichkeit freuen, die neuesten Innovationen von Dreame aus erster Hand zu erleben.Innovative Produkte, dank sechs neuer TechnologienUnd wo wir schon beim Thema Innovationen sind: Dreame arbeitet stets an neuen Technologien, die das Leben im Eigenheim revolutionieren sollen. Deshalb werden dieses Jahr insgesamt sechs neue Technologien vorgestellt: Das ProLeap-System optimiert die Leistung von Saugrobotern, während die VersaLift-Navigation eine nahtlose Navigation in engen Räumen gewährleistet. Die HyperStream Detangling DuoBrush verhindert Haarverwicklungen und verbessert die Reinigungseffizienz. Schließlich bietet das AutoFlow-System ein vollautomatisches Nachfüllen und Entleeren und eine wartungsfreie Handhabung für Nass- und Trockensauger. Diese Innovationen zeigen Dreames Engagement für den Fortschritt der Haustechnologie und die Bereitstellung unvergleichlicher Bequemlichkeit und Leistung.Doch das ist noch lange nicht alles, denn auch im Thema Rasenmähroboter hat der Hersteller neue Innovationen in petto: So feiert auch das EdgeMaster Cutting System sein Debüt. Dank dieser Technologie verfügt der Rasenmähroboter über eine automatisch ausfahrende Klingenpalette, die für ein perfektes Mähen von Ecken und Kanten sorgt. Außerdem führt Dreame das OmniSense 2.0 3D Ultra-Sensing System ein, das Objekte im Garten besser erkennt und Hindernisse effizient vermeidet."Wir bei Dreame sind stolz darauf, Pioniere in der Entwicklung innovativer Haushaltsgeräte zu sein", sagt CEO Yu Hao. "Die IFA ist eine großartige Gelegenheit für uns, unsere neuesten Produkte und Technologien einem globalen Publikum vorzustellen und unser Engagement für Qualität, Design und Innovation zu demonstrieren."Zu den Highlights des Messeauftritts gehören unter anderem intelligente Saugroboter mit fortschrittlicher Navigationstechnologie, leistungsstarke Akkusauger mit langer Laufzeit und vieles mehr. Doch das ist noch lange nicht alles. Also besucht den Stand von Dreame auf der IFA 2024 in Halle 9, Standnummer 403, um die Zukunft des Haushalts zu erleben. Wir freuen uns darauf, euch dort begrüßen zu dürfen!Offizieller Partner von Inter MailandDreame hat sich als innovativer Technologieführer mit herausragender Leistung etabliert und setzt sich dafür ein, weltweit effiziente und bequeme Reinigungslösungen anzubieten. In einer spannenden Partnerschaft mit Inter Mailand, dem global gefeierten Fußballclub, der für sein schnelles Spiel und außergewöhnliche Fähigkeiten bekannt ist, unterstreicht Dreame sein Engagement für Exzellenz und Innovation. Diese Zusammenarbeit vereint die Leidenschaft und den Teamgeist von Inter Mailand mit Dreames Werten von Innovation, Effizienz und Qualität.Über Dreame Technology Dreame Technology wurde 2017 gegründet als innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/Pressekontakt:markus.chang@dreame.techOriginal-Content von: DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097431/100922654