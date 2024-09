Andernach (ots) -Viele Fachkräfte möchten sich zum Industriemeister weiterbilden, doch die hohen Kosten sind oft ein Hindernis. Seit Juni gibt es in Hessen eine deutliche Erhöhung der Aufstiegsprämie. Statt 1.000 Euro gibt es nun 3.500 Euro. Diese Förderung soll die finanzielle Belastung senken und die Weiterbildung attraktiver machen. Die Erhöhung der Aufstiegsprämie ist ein wichtiger Anreiz für Fachkräfte.Werdende Industriemeister können nun bis zu 3.500 Euro erhalten, um ihre Weiterbildung zu finanzieren. Wichtig ist allerdings, den Antrag richtig zu stellen - und natürlich eine ordentliche Vorbereitung auf die Weiterbildung. Wie man die finanzielle Förderung erhält und die Weiterbildung problemlos meistert, erfahren Sie hier.Förderung nach dem AFBG für Industriemeister: Ein umfassender ÜberblickDas Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) spielt eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung von Weiterbildungen in Deutschland. Jede Person hat Anspruch auf ein einmaliges Budget von bis zu 15.000 Euro, um die eigene Weiterbildung zu fördern. Dieses Budget kann für sämtliche Qualifikationen, die im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) verzeichnet sind, verwendet werden. Die Weiterbildung zum Industriemeister, die auf der DQR-Stufe sechs eingeordnet ist, zählt zu den geförderten Qualifikationen.Die Kosten für die Fortbildung zum Industriemeister werden dabei zu 50 Prozent durch das AFBG-Amt übernommen. Die restlichen 50 Prozent können mit einem KfW-Darlehen finanziert werden. Bei erfolgreichem Abschluss der Meisterprüfung wird die Hälfte des Darlehens erlassen, was bedeutet, dass mindestens 75 Prozent der Fortbildungskosten staatlich gefördert werden. Für angehende Selbstständige gibt es eine weitere besondere Regelung: Wer innerhalb von drei Jahren nach dem Abschluss der Weiterbildung eine selbstständige Tätigkeit aufnimmt, bekommt das gesamte KfW-Darlehen erstattet. Dies führt faktisch zu einer vollständigen staatlichen Förderung der Weiterbildung.Neben der bundesweit einheitlichen garantierten Förderung von 75 Prozent erhalten Meisterschüler je nach Wohnort außerdem einen Aufstiegsbonus von ihrem Bundesland. Ein erfreuliches Beispiel ist Hessen, das den Aufstiegsbonus kürzlich von 1.000 Euro auf 3.500 Euro erhöht hat. Dadurch ist die Weiterbildung zum Industriemeister für Personen aus Hessen praktisch kostenlos und stellt einen erheblichen Anreiz dar, den Weg zur Meisterqualifikation einzuschlagen. Weitere Informationen über das jeweilige Bundesland und eine detaillierte Berechnung der individuellen Förderung finden Interessierte unter: bildungsfabrik-online.de/meister-bafog-rechnerWichtige Schritte zur erfolgreichen Förderung und WeiterbildungUm von diesen Fördermöglichkeiten zu profitieren, ist eine sorgfältige Vorbereitung entscheidend. Es ist wichtig, sich bereits vor Beginn der Weiterbildung umfassend über die verfügbaren Förderprogramme und deren Voraussetzungen zu informieren. Dabei sollten nicht nur bundesweite Fördermöglichkeiten wie das AFBG berücksichtigt werden, sondern eben auch regionale Förderungen, die je nach Bundesland variieren können.Ebenso ist die Antragstellung ein entscheidender Schritt. Der Antrag auf AFBG-Förderung muss vollständig und korrekt ausgefüllt werden. Fehlerhafte oder unvollständige Anträge führen häufig zu Verzögerungen oder gar zur Ablehnung. Wichtig ist, dass alle notwendigen Nachweise beigefügt werden, darunter Einkommensnachweise, Bildungsnachweise sowie eine Bestätigung der Weiterbildungseinrichtung. Es empfiehlt sich, die Antragsformulare sorgfältig zu prüfen und im Zweifelsfall Beratung, wie beispielsweise von der Bildungsfabrik (https://bildungsfabrik-online.de/), in Anspruch zu nehmen. Sie beraten ihre Kunden und unterstützen bei der Antragstellung. Wer mit dem Gedanken spielt, nach der Weiterbildung in die Selbständigkeit zu starten, sollte sich außerdem schon informieren, wie die Vorgehensweise der Darlehenserlassung ist.Ferner ist die Wahl der Weiterbildungseinrichtung von Bedeutung. Interessierte sollten sicherstellen, dass die Institution zertifiziert ist und die Weiterbildung den Anforderungen des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) entspricht. Nur dann kann die Maßnahme gefördert werden. Zudem spielt die Qualität der Ausbildung eine Rolle - die Wahl einer renommierten Einrichtung kann den Lernerfolg positiv beeinflussen und die Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss erhöhen.Über Stephan Rodig und Sebastian Jund:Stephan Rodig und Sebastian Jund sind die Gründer und Geschäftsführer der Bildungsfabrik. Ihr Ziel: Sie schaffen ein zeitgemäßes Bildungsangebot für werdende Industriemeister, das sich individuell mit jedem Alltag vereinen lässt. Die Bildungsfabrik ist eine digitale Meisterschule, die Schüler aktiv bis zur bestandenen Prüfung begleitet - und die sich bewusst von klassischen Einrichtungen unterscheidet. 