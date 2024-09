© Foto: DALL·E



Goldman Sachs hat seine "Conviction List - Directors' Cut" für September aktualisiert. Die Analysten sind zuversichtlich, dass diese Aktien in den kommenden Monaten stark performen werden.Die Experten von Goldman Sachs treffen die Auswahl anhand ihrer "Überzeugung, differenzierten Einschätzungen und attraktiven risikobereinigten Renditen". Zu den neuen Favoriten für Asien-Pazifik und Europa gehören Unternehmen mit einem Aufwärtspotenzial von über 30 Prozent in den nächsten 12 Monaten: Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) - Goldman sieht großes Potenzial im chinesischen Batteriesektor, angetrieben durch eine steigende weltweite Nachfrage. Das Kursziel von Goldman liegt bei 307 Yuan …