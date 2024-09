Beijing (ots/PRNewswire) -CMG-NewsDer chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat am Donnerstagvormittag in der Großen Halle des Volkes an der Eröffnungszeremonie des Gipfeltreffens des China-Afrika-Kooperationsforums (FOCAC) in Beijing teilgenommen und eine Grundsatzrede gehalten.Xi betonte, dass die Gründung des Forums im Jahr 2000 ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der chinesisch-afrikanischen Beziehungen gewesen sei. China und Afrika hätten sich in den vergangenen 24 Jahren stets verstanden und unterstützt und ein Beispiel für eine neue Art internationaler Beziehungen gegeben.Xi kündigte an, Chinas bilaterale Beziehungen zu allen afrikanischen Ländern, die diplomatische Beziehungen zu China aufgenommen haben, auf die Ebene strategischer Beziehungen zu heben und die chinesisch-afrikanischen Beziehungen insgesamt zu einer allumfassenden chinesisch-afrikanischen Gemeinschaft mit geteilter Zukunft in der neuen Ära zu entwickeln. China und Afrika sollten zusammenarbeiten, um die "Sechs Modernisierungen" zu fördern: eine gerechte und vernünftige Modernisierung, eine Modernisierung, von der beide Seiten profitieren, eine Modernisierung, bei der die Menschen im Mittelpunkt stehen, eine diversifizierte und integrative Modernisierung, eine umweltfreundliche Modernisierung und eine Modernisierung für Frieden und Sicherheit.Xi betonte zudem, China sei bereit, in den kommenden drei Jahren mit der afrikanischen Seite zusammenzuarbeiten, um die zehn wichtigsten Partnerschaftsinitiativen zwischen China und Afrika zur Förderung der Modernisierung in Bereichen wie gegenseitiges Verständnis der Zivilisationen, Wirtschafts- und Handelsprosperität, Industrieketten, Konnektivität, Entwicklung, Gesundheit und Hygiene, landwirtschaftliche Entwicklung, Kulturaustausch, grüne Entwicklung und Sicherheit umzusetzen. Kein Land sollte auf dem Weg der Modernisierung zurückgelassen werden.Auf dem Gipfel wurden die "Beijinger Erklärung über den Aufbau einer allumfassenden chinesisch-afrikanischen Gemeinschaft mit geteilter Zukunft in der neuen Ära" und der FOCAC-Beijinger Aktionsplan (2025-2027) verabschiedet.https://german.cri.cn/2024/09/05/ARTIK1anZIcfnRufRtxDe3fi240905.shtmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2497469/image_5019926_35989231.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xi-jinping-china-und-afrika-als-vorbild-fur-neue-internationale-beziehungen-302239332.htmlPressekontakt:An Zheng,+86-18612958963,zhengan@cgtncorp.comOriginal-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169281/5858398