e.l.f. erweitert die Reichweite seines einzigartigen Wertversprechens, seiner leistungsstarken Innovationen und seines bahnbrechenden Marketings, angetrieben durch das Wachstum in bestehenden Märkten außerhalb der USA und die Verbrauchernachfrage in neuen globalen Regionen. Derzeit ist e.l.f. im Einzelhandel in 14 Ländern vertreten und vertreibt seine Produkte zusätzlich weltweit über eShopWorld. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025, über das im vergangenen Monat berichtet wurde, machten die Märkte außerhalb der USA 16 des Gesamtumsatzes von e.l.f. Beauty aus.

e.l.f. is expanding global reach driven by growth in existing non-U.S. markets and consumer demand in new global regions. (Photo: Business Wire)

Im Gesamtjahr 2024 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 91 %.

Teil der internationalen Expansionsstrategie von e.l.f. ist die Zusammenarbeit mit führenden globalen Einzelhändlern und Vertriebshändlern, die über die nötige Größe verfügen, um eine starke und unmittelbare Wirkung zu erzielen, und die mit der Vision von e.l.f. Positivität, Inklusivität und Zugänglichkeit übereinstimmen. e.l.f. arbeitet auch mit seiner Community zusammen, bevor es in einen Markt eintritt, um die Verbrauchernachfrage und -begeisterung zu steigern.

"Wir sehen ein immenses Potenzial, international etwas zu bewirken, angetrieben durch unser Engagement, das Beste der Schönheit für jedes Auge, jede Lippe, jedes Gesicht und jedes Hautproblem zugänglich zu machen", sagt Tarang Amin, Vorsitzender und CEO von e.l.f. Beauty. "Unser Ansatz ist eine Kombination aus einer disziplinierten sequenziellen Strategie mit führenden Beauty-Einzelhändlern, während wir gleichzeitig dem Ruf unserer Community folgen, wo sie nach unserer Präsenz fragt."

In den bestehenden Märkten erfüllt e.l.f. die Nachfrage der Community, indem es sowohl neue als auch bestehende Partner erschließt und seine globale Reichweite durch die Erschließung neuer Märkte weiter ausbaut:

Deutschland: Wie bereits angekündigt, expandiert e.l.f. in Deutschland mit seiner bisher größten internationalen Einzelhandelseinführung in 1.600 ROSSMANN-Standorten bundesweit.

Großbritannien: e.l.f. Cosmetics ist jetzt die Nummer 4 unter den Make-up-Marken für den Massenmarkt, verglichen mit Platz 8 vor einem Jahr.* Um diesen Schwung weiter auszubauen, wird e.l.f. Cosmetics in diesem Herbst in mehreren hundert Boots- und Superdrug-Filialen vertreten sein.

Mexiko: Wie bereits angekündigt, wird e.l.f. in diesem Herbst in Dutzenden von Filialen von Sephora Mexico debütieren und damit seinen Wiedereintritt in das Land und seine erste Zusammenarbeit mit Sephora Mexico feiern. Dieser strategische Schritt trägt dazu bei, die lokale Nachfrage nach hochwertigen Produkten zu erschwinglichen Preisen mit universeller Anziehungskraft zu befriedigen.

Australien: e.l.f. hat vor kurzem seine bestehenden Vertriebsbeziehungen in Australien durch die Einführung in Coles erweitert, was den ersten Vorstoß der Marke in den australischen Lebensmitteleinzelhandel darstellt. Diesen Herbst wird e.l.f. auch seine Präsenz bei Priceline ausbauen.

Italien: e.l.f. Cosmetics ist im letzten Herbst bei Douglas als Nr. 1 der Make-up-Marken im Massen- und Prestigebereich in allen bestehenden Geschäften eingestiegen und hat sich dort gehalten.** Um den Fortschritt in Italien fortzusetzen, wird e.l.f. Cosmetics die derzeitige Ladenfläche verdoppeln, indem es in diesem Herbst in Hunderte von zusätzlichen Douglas-Filialen expandiert, und es wird in diesem Herbst bei Amazon eingeführt.

Niederlande: e.l.f. Cosmetics ist seit der Einführung im April 2024 die Nummer 1 unter den Make-up-Marken für den Massenmarkt in Etos.***

Kanada: e.l.f. Cosmetics ist von Platz 6 vor einem Jahr auf Platz 4 der Make-up-Marken für den Massenmarkt aufgestiegen.

Nordische Länder: e.l.f. freut sich, bekannt geben zu können, dass SÆTHER in diesem Herbst als exklusiver Vertriebspartner für e.l.f. in den nordischen Ländern fungieren wird, wobei Neueinführungen bei folgenden Einzelhändlern erwartet werden: H&M, Matas, Kicks, Vita, Sokos und Lyko.

Durch die Partnerschaft mit wichtigen Einzelhändlern und den Aufbau starker Verbindungen zu lokalen Gemeinschaften ist e.l.f. gut positioniert, um seine erfolgreiche internationale Wachstumsstrategie fortzusetzen.

*Quelle: Die Angabe von e.l.f. Cosmetics basiert auf Daten, die von NielsenIQ über seinen Scantrack-Service für die Kategorie Farbkosmetik für den Massenmarkt für den 12-Wochen-Zeitraum bis zum 15. Juni 2024 für den britischen Markt gemeldet wurden. Copyright 2024, Nielsen Consumer, LLC.

** Quelle: Douglas, Italien, August 2024

*** Quelle: Etos, Niederlande, August 2024

Über e.l.f. Beauty:

e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) wird von der Überzeugung angetrieben, dass mit e.l.f. alles möglich ist. Wir sind eine andere Art von Unternehmen, das Normen durchbricht, die Kultur prägt und Gemeinschaften verbindet, die sich für Positivität, Inklusivität und Barrierefreiheit einsetzen. Unsere Mission ist klar: das Beste der Schönheit für jedes Auge, jede Lippe, jedes Gesicht und jedes Hautproblem zugänglich zu machen. e.l.f. Cosmetics e.l.f. SKIN, Keys Soulcare, Well People und NATURIUM werden von einem Ziel geleitet, von Ergebnissen angetrieben und durch unsere Superkräfte erhöht. e.l.f. Beauty hat die doppelte Cruelty-Free-Zertifizierung von Leaping Bunny und PETA, bietet saubere und vegane e.l.f.-Produkte an und ist stolz darauf, als erstes Kosmetikunternehmen die Fair-Trade-Zertifizierung in unserer gesamten Lieferkette zu erhalten. Ein gutes Herz steht im Mittelpunkt unseres Ethos: Wir spenden 2 unseres Nettogewinns an Organisationen, die positive Auswirkungen haben. Erfahren Sie mehr unter www.elfbeauty.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Bundeswertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, glauben oder voraussehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Obwohl e.l.f. Beauty davon ausgeht, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse und der zeitliche Ablauf ausgewählter Ereignisse erheblich von diesen Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, gehören unter anderem die Risiken und Unsicherheiten, die in den von e.l.f. Beauty bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Potenzielle Investoren werden dringend gebeten, diese Faktoren bei der Bewertung der zukunftsgerichteten Aussagen sorgfältig zu berücksichtigen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieses Dokuments. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt e.l.f. Beauty keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen aus irgendeinem Grund zu aktualisieren oder zu überarbeiten, selbst wenn in der Zukunft neue Informationen verfügbar werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

