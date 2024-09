SoundForm bietet mehr Optionen in puncto Premiumfunktionen zu erschwinglichen Preisen

Besuchen Sie Belkin International in Halle 3.2, Stand 210

Belkin, seit über 40 Jahren eine führende Marke in Sachen Unterhaltungselektronik, kündigt heute vier neue Produkte in seiner SoundForm Audiokategorie an und unterstreicht damit seine Innovationskraft, Qualität sowie sein Engagement für eine verantwortungsvollere Produktentwicklung.

Belkin International ist auf der IFA in Halle 3.2, Stand 210 zu finden.

Jedes SoundForm-Produkt wird in den firmeneigenen Entwicklungszentren des Belkin-Hauptsitzes in Kalifornien entwickelt und durchläuft 150 umfassende Qualitätstests, um Perfektion zu gewährleisten, bevor es je überhaupt die Ohren der Verbraucher erreicht. Vor jeder Ergänzung des SoundForm-Portfolios werden Design, Klangqualität, Komfort, Sprachqualität, erweiterte Funktionen sowie deren Effektivität und Nutzwert aller neuen Modelle berücksichtigt.

Das Feature Belkin Signature Sound ist in die gesamte SoundForm-Reihe integriert. Es wurde von Belkins Soundingenieuren entwickelt und ermöglicht es dem Träger, Musik genau so zu hören, wie vom Künstler beabsichtigt. Tiefe Bässe sind ausgewogen, Stimmen sind kristallklar und die Höhen im Klang unverfälscht. Zu diesem Zweck testen die Toningenieure von Belkin den Frequenzgang und die Verzerrung von Kopf- und Ohrhörern, die passive Geräuschisolierung, die Leistung der Umgebungsgeräuschunterdrückung (Environmental Noise Cancellation, ENC) und der aktiven Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancellation, ANC) sowie den Schalldruckpegel (SPL), um eine angemessene Ausgangsleistung von 98 dB für Produkte für Erwachsene und 85 dB für Produkte für Kinder zu gewährleisten und mehr. Alle neuen SoundForm-Produkte sind serienmäßig mit ENC für eine klare und stimmisolierte Gesprächsqualität ausgestattet.

Die SoundForm-Kollektion bietet jedem Verbraucher ein passendes Produkt, das seinen Bedürfnissen genau entspricht und das alles, ohne sein Budget zu sprengen.

SoundForm Rhythm

Die SoundForm Rhythm In-Ear-Kopfhörer sind leistungsstark und nehmen nur wenig Platz in Anspruch. Sie wurden für Verbraucher entwickelt, die ein einfaches Paar Ohrhörer für Unterhaltung, Arbeit/Studium oder den täglichen Gebrauch suchen.

Produkteigenschaften:

Design: True Wireless, stielförmig

Sound: 6-mm-Treiber

Akkulaufzeit: 8 Stunden mit zusätzlichen 20 Stunden Akkulaufzeit über das Ladecase; 10 Minuten Ladezeit ergeben 90 Minuten Abspieldauer

Verbindung: Bluetooth 5.3 und Multipoint

Im Lieferumfang enthalten: USB-C-kompatibles Case für Schnellladung

Hergestellt aus recyceltem Kunststoff und verpackt in einer 100 plastikfreien Verpackung

2 Jahre Garantie

Preis: € 29,99 (UVP)

Verfügbarkeit: SoundForm Rhythm ist bereits jetzt unter belkin.com sowie weltweit bei ausgewählten Händlern verfügbar

SoundForm ClearFit

Mit dem SoundForm ClearFit haben Sie den perfekten Sitz. Wenn es Zeit ist, sich zu bewegen, ist der ClearFit die erste Wahl. Diese Open-Ear-Kopfhörer eignen sich perfekt für Sport, Outdoor-Aktivitäten und Workouts. Sie sitzen bequem an der Ohrmuschel und sorgen für großartigen Klang, aber dem Benutzer entgeht trotzdem nicht alles, was in seiner Umgebung passiert.

Produkteigenschaften:

Design: Open-Ear, sicher, bequem und schweißresistent nach IPx5

Sound: 14,2-mm-Treiber

Akkulaufzeit: 8 Stunden mit einer zusätzlichen Akkulaufzeit von 18 Stunden über dasLadecase; 10 Minuten Ladezeit ergeben 90 Minuten Abspieldauer

Verbindung: Bluetooth 5.3 und Multipoint

Im Lieferumfang enthalten: USB-C-kompatibles Case für Schnellladung

Hergestellt aus recyceltem Kunststoff und verpackt in einer 100% plastikfreien Verpackung

2 Jahre Garantie

Preis: € 49,99 (UVP)

Verfügbarkeit: SoundForm ClearFit ist bereits jetzt unter belkin.com/de und belkin.com/uk sowie weltweit bei ausgewählten Händlern verfügbar

SoundForm Isolate

Der SoundForm Isolate ist der erste Over-Ear-Kopfhörer mit Active Noise Cancellation (ANC) von Belkin. Der Isolate wurde für moderne und stilvolle Menschen entwickelt und bietet hochwertige ANC zu einem vernünftigen Preis. Zusätzlich zur ANC-Funktion verfügt der Isolate über einen integrierten "Relaxation"-Soundtrack, der in einer Schleife abgespielt wird, wenn Sie Außengeräusche weiter ausblenden möchten. Sie verfügen über eine lange Akkulaufzeit von 60 Stunden, 3 Einstellungen (Standard Listening, Active Noise Cancellation, Hear Thru Mode) und Bluetooth Multipoint und das alles in einem schlanken und handlichen Design.

Produkteigenschaften:

Design: Over-Ear, faltbar, ausziehbar und komfortabel mit 5 Mikrofonen und intuitiven Touch-Bedienelementen zur einfachen Steuerung des Sounds per Fingertipp

Sound: 40-mm-Treiber

Akkulaufzeit: 60 Stunden Akkulaufzeit (40 Stunden bei eingeschalteter ANC)

Verbindung: Bluetooth 5.4 und Multipoint

Im Lieferumfang enthalten: USB-C Lade- und Audiokabel; 3,5-mm-Audiokabel für Benutzer, die eine kabelgebundene Verbindung bevorzugen

Hergestellt aus recyceltem Kunststoff und verpackt in einer 100% plastikfreien Verpackung

2 Jahre Garantie

Preis: € 59,99 (UVP)

Verfügbarkeit: SoundForm Isolate wird ab Herbst 2024 im Handel verfügbar sein

SoundForm Surround

Die SoundForm Surround Over-Ear-Kopfhörer sind perfekt, wenn Sie sich unterwegs unterhalten müssen. ENC sorgt für klare Anrufe, während Hintergrundgeräusche auf ein Flüstern reduziert werden. Das faltbare, ausziehbare und bequeme Over-Ear-Design und die intuitiven Touch-Bedienelemente machen SoundForm Surround zu einem alltäglichen Accessoire.

Produkteigenschaften:

Design: Over-Ear, faltbar, ausziehbar und komfortabel mit intuitiven Touch-Bedienelementen zur einfachen Steuerung des Sounds per Fingertipp

Sound: 40-mm-Treiber

Akkulaufzeit: 60 Stunden

Verbindung: Bluetooth 5.4 und Multipoint

Im Lieferumfang enthalten: USB-C Lade- und Audiokabel; 3,5-mm-Audiokabel für Benutzer, die eine kabelgebundene Verbindung bevorzugen

Hergestellt aus recyceltem Kunststoff und verpackt in einer 100% plastikfreien Verpackung

2 Jahre Garantie

Preis: 39,99 (UVP)

Verfügbarkeit: SoundForm Surround wird ab Herbst 2024 im Handel verfügbar sein

Alle neuen Produkte werden aus Post-Consumer-Recycling-Kunststoffen (PCR) hergestellt und entsprechen damit der Verpflichtung des Unternehmens, verantwortungsvollere Wege zur Herstellung von Produkten zu finden. Sie werden auf der IFA 2024 zu sehen sein.

Über Belkin

Belkin, ein Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, ist seit über 40 Jahren führender Anbieter preisgekrönter Produkte in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität und Audio. Belkin konzipiert und entwickelt seine Produkte in Südkalifornien und verkauft sie in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. Der Fokus liegt dabei auf Forschung und Entwicklung, Gesellschaft, Bildung, Nachhaltigkeit und, am allerwichtigsten, den Menschen, denen sie dienen. Von den Anfängen in einer Garage in Südkalifornien in den 1980er-Jahren bis zum vielseitigen, globalen Technologieunternehmen von heute wir lassen uns immer noch von dem Planeten, auf dem wir leben, und der Verbindung zwischen Menschen und Technologie inspirieren.

