© Foto: picture alliance / AA | Stringer



Die Anteile von Nio stoßen auf Kaufinteresse, nachdem das Unternehmen am Donnerstagmittag einen zufriedenstellenden Geschäftsbericht vorgelegt hat.Der Hype um E-Fahrzeughersteller Nio - einst als Tesla-Jäger gehandelt - hat sich längst gelegt. Gegenüber ihrem 2021 erzielten Allzeithoch haben die Anteile rund 95 Prozent an Wert verloren. Gründe für die seit mehr als drei Jahren anhaltende Talfahrt sind die Profitabilitätsprobleme sowie der ausbleibende Erfolg der Expansionsstrategie über den chinesischen Heimatmarkt hinaus. Allein seit dem Jahreswechsel hat sich die Aktie um mehr als die Hälfte verbilligt. Am Donnerstag dürfen die leidgeplagten Anleger jedoch auf Entspannung hoffen, denn die …